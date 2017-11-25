В Аргентину прибыл самолет ВМФ России для участия в поисках пропавшей подводной лодки

Самолет
Ан-124 со специалистами ВМФ РФ, которые окажут помощь в поисках пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан», приземлился в пятницу в аргентинском городе Комодоро-Ривадавия.
Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «Группа специалистов ВМФ России накануне вылетела самолетом АН-124 военно-транспортной авиации из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в Аргентину для участия в операции поиска подводной лодки „Сан-Хуан“».
Далее российский Ан-124 должен отправиться в расположенный на самом юге республики город Ушуая, где российские специалисты будут ждать дальнейших указаний от ВМС Аргентины, отвечающих за координацию поисково-спасательной операции, цитирует ТАСС.
На борту самолета находятся контейнеры с оборудованием подводного аппарата «Пантера плюс» и водолазное снаряжение. В составе группы российских специалистов операторы беспилотного подводного аппарата «Пантера плюс», водолазы-глубоководники, а также водолазный врач.
Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат „Пантера плюс“ предназначен для проведения поиска и обследования аварийных и затонувших объектов, выполнения широкого спектра подводно-технических работ, как самостоятельно, так и совместно с водолазами и обитаемыми подводными аппаратами на глубинах до 1000 метров».
Ранее Минобороны РФ направило на место пропажи аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» группу специалистов поисково-спасательного отряда ВМФ, а также океанографическое судно «Янтарь» со специальным оборудованием для глубоководных погружений. Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции в Южной Атлантике. На борту пропавшей субмарины находятся 44 члена экипажа. В районе, где пропала подводная лодка, в день ее последнего выхода на связь был зафиксирован мощный взрыв.
Далее российский Ан-124 должен отправиться в расположенный на самом юге республики город Ушуая, где российские специалисты будут ждать дальнейших указаний от ВМС Аргентины, отвечающих за координацию поисково-спасательной операции, цитирует ТАСС.
На борту самолета находятся контейнеры с оборудованием подводного аппарата «Пантера плюс» и водолазное снаряжение. В составе группы российских специалистов операторы беспилотного подводного аппарата «Пантера плюс», водолазы-глубоководники, а также водолазный врач.
Сообщение пресс-службы Минобороны РФ: «Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат „Пантера плюс“ предназначен для проведения поиска и обследования аварийных и затонувших объектов, выполнения широкого спектра подводно-технических работ, как самостоятельно, так и совместно с водолазами и обитаемыми подводными аппаратами на глубинах до 1000 метров».
Ранее Минобороны РФ направило на место пропажи аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» группу специалистов поисково-спасательного отряда ВМФ, а также океанографическое судно «Янтарь» со специальным оборудованием для глубоководных погружений. Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции в Южной Атлантике. На борту пропавшей субмарины находятся 44 члена экипажа. В районе, где пропала подводная лодка, в день ее последнего выхода на связь был зафиксирован мощный взрыв.
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