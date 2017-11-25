Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Огни Эйфелевой башни погасили в знак скорби по жертвам теракта в Египте. Египет, Париж, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОгни Эйфелевой башни погасили в знак скорби по жертвам теракта в Египте

    Огни Эйфелевой башни погасили в знак скорби по жертвам теракта в Египте

    1 комментарий
    • Фото: @LaTourEiffel / twitter.com
    Огни Эйфелевой башни погасили в знак скорби по жертвам теракта в Египте

    Огни Эйфелевой башни погасили в знак скорби по жертвам теракта в Египте

    Огни Эйфелевой башни погасили в знак скорби по жертвам теракта в Египте
    • Фото: @LaTourEiffel / twitter.com

      • В ночь на субботу на главной достопримечательности столицы Франции освещение было погашено раньше обычного времени, в знак траура по жертвам террористической атаки в Египте.

      Франция осудила теракт, совершенный на севере Синайского полуострова. В Париже в ночь на субботу были на час раньше выключены огни на Эйфелевой башне.

      Анн Идальго, мэр Парижа «Терроризм вновь нанес удар по Египту. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв и свою поддержку пострадавшим. Нынешней ночью, в полночь, мы погасим освещение Эйфелевой башни в знак траура по жертвам в Египте, а также с тем, чтобы подчеркнуть солидарность Парижа с этой страной».




      Напомним, в Египте объявлен трехдневный траур по жертвам атаки террористов на мечеть в населенном пункте Рауда. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с телеобращением к нации и пообещал жесткий ответ причастным к этому чудовищному преступлению.

      Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя вооруженных сил Египта Тамера Рифаи передает, что в результате авиаударов было уничтожено несколько баз террористов с оружием и боеприпасами, ликвидированы около 30 боевиков. Власти Египта также закрыли контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе с Сектором Газа. Ранее поступила информация, что с помощью удара с беспилотных летательных аппаратов были уничтожены 15 террористов, пытавшиеся скрыться на внедорожниках с места преступления.

      смотретьЖертвами теракта в египетской мечети стали 235 человек
      Жертвами теракта в египетской мечети стали 235 человек
      В пятницу в населенном пункте Рауда, расположенном в 40 километрах от города Эль-Ариш, в мечети сработало взрывное устройство. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по людям, выбегающим из мечети, обстреливали даже машины скорой помощи. Жертвами террористической атаки стали не менее 235 человек, около 130 получили ранения.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru