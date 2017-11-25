Огни Эйфелевой башни погасили в знак скорби по жертвам теракта в Египте

В ночь на субботу на главной достопримечательности столицы Франции освещение было погашено раньше обычного времени, в знак траура по жертвам террористической атаки в Египте.
Франция осудила теракт, совершенный на севере Синайского полуострова. В Париже в ночь на субботу были на час раньше выключены огни на Эйфелевой башне.
Анн Идальго, мэр Парижа «Терроризм вновь нанес удар по Египту. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв и свою поддержку пострадавшим. Нынешней ночью, в полночь, мы погасим освещение Эйфелевой башни в знак траура по жертвам в Египте, а также с тем, чтобы подчеркнуть солидарность Парижа с этой страной».
Напомним, в Египте объявлен трехдневный траур по жертвам атаки террористов на мечеть в населенном пункте Рауда. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с телеобращением к нации и пообещал жесткий ответ причастным к этому чудовищному преступлению.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя вооруженных сил Египта Тамера Рифаи передает, что в результате авиаударов было уничтожено несколько баз террористов с оружием и боеприпасами, ликвидированы около 30 боевиков. Власти Египта также закрыли контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе с Сектором Газа. Ранее поступила информация, что с помощью удара с беспилотных летательных аппаратов были уничтожены 15 террористов, пытавшиеся скрыться на внедорожниках с места преступления.
В пятницу в населенном пункте Рауда, расположенном в 40 километрах от города Эль-Ариш, в мечети сработало взрывное устройство. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по людям, выбегающим из мечети, обстреливали даже машины скорой помощи. Жертвами террористической атаки стали не менее 235 человек, около 130 получили ранения.
Анн Идальго, мэр Парижа «Терроризм вновь нанес удар по Египту. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв и свою поддержку пострадавшим. Нынешней ночью, в полночь, мы погасим освещение Эйфелевой башни в знак траура по жертвам в Египте, а также с тем, чтобы подчеркнуть солидарность Парижа с этой страной».
Le terrorisme a une nouvelle fois frappé l’#Égypte. J’adresse mes condoléances aux familles des victimes et mon soutien aux personnes blessées. Ce soir, la #TourEiffel s’éteindra à minuit pour leur rendre hommage et souligner la solidarité de #Paris. pic.twitter.com/Dcb6iCnKdc— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 24 ноября 2017 г.
Напомним, в Египте объявлен трехдневный траур по жертвам атаки террористов на мечеть в населенном пункте Рауда. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с телеобращением к нации и пообещал жесткий ответ причастным к этому чудовищному преступлению.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя вооруженных сил Египта Тамера Рифаи передает, что в результате авиаударов было уничтожено несколько баз террористов с оружием и боеприпасами, ликвидированы около 30 боевиков. Власти Египта также закрыли контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе с Сектором Газа. Ранее поступила информация, что с помощью удара с беспилотных летательных аппаратов были уничтожены 15 террористов, пытавшиеся скрыться на внедорожниках с места преступления.
В пятницу в населенном пункте Рауда, расположенном в 40 километрах от города Эль-Ариш, в мечети сработало взрывное устройство. Террористы открыли огонь из автоматического оружия по людям, выбегающим из мечети, обстреливали даже машины скорой помощи. Жертвами террористической атаки стали не менее 235 человек, около 130 получили ранения.
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