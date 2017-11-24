В Египте беспилотники уничтожили 15 террористов, причастных к теракту в мечети

Египетские беспилотные аппараты нанесли ракетные удары по двум внедорожникам на севере Синайского полуострова, уничтожены 15 радикалов, причастных к теракту в мечети к западу от
Эль-Ариша.
Беспилотники настигли боевиков в пустынной местности недалеко от места совершения теракта. Ракетные удары уничтожили два внедорожника, в которых в общей сложности находились 15 человек, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источник в органах безопасности.
Тем временем число жертв теракта на севере Синая в Египте возросло до 235 человек. После взрыва бомбы в помещении, где проходила пятничная молитва, боевики из пулеметов, установленных на внедорожниках, открыли огонь по выбегающим из мечети людям, а также обстреляли кареты скорой помощи, которые увозили раненых. По некоторым данным, в момент атаки в здании находились около 500 прихожан, среди них много детей. Более 130 человек пострадали.
Ранее сообщалось, что поиски напавших на мечеть террористов ведут египетские военные. Район ЧП был перекрыт, службы безопасности прочесывали все расположенные рядом населенные пункты и автотрассы. Был усилен контроль на дорогах и блокпосты, передает РИА Новости.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам террористов. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.
Тем временем число жертв теракта на севере Синая в Египте возросло до 235 человек. После взрыва бомбы в помещении, где проходила пятничная молитва, боевики из пулеметов, установленных на внедорожниках, открыли огонь по выбегающим из мечети людям, а также обстреляли кареты скорой помощи, которые увозили раненых. По некоторым данным, в момент атаки в здании находились около 500 прихожан, среди них много детей. Более 130 человек пострадали.
Ранее сообщалось, что поиски напавших на мечеть террористов ведут египетские военные. Район ЧП был перекрыт, службы безопасности прочесывали все расположенные рядом населенные пункты и автотрассы. Был усилен контроль на дорогах и блокпосты, передает РИА Новости.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил трехдневный траур по жертвам террористов. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.
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