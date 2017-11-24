ЧП. Расследование
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование
    •  

    Число погибших при взрыве в мечети Египта возросло до 85

    1 комментарий
    • Фото: @AhlawiaEGY / twitter.com
    Число погибших при взрыве в мечети Египта возросло до 85

    Число погибших при взрыве в мечети Египта возросло до 85

    Число погибших при взрыве в мечети Египта возросло до 85
  • Фото: @AhlawiaEGY / twitter.com

    • Государственное информагентство Египта приводит новые данные по числу погибших и пострадавших в результате атаки на мечеть на севере Синая.

    Число погибших при взрыве в Египте возросло до 85 человек, пострадали 80, сообщает государственное информагентство страны.

    Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в суфийской мечети в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. По некоторым данным, среди прихожан было много детей. Отмечается также, что ранее исламские экстремисты, как правило, совершали нападения на военных и полицейских, а также египетских христиан, но не на суфистов.

    По данным ряда СМИ, террористы сначала привели бомбу в действие, а потом начали расстреливать выбегавших из здания прихожан. Очевидцы сообщали, что боевики могли передвигаться на четырех внедорожниках. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

    Сейчас президент Египта проводит экстренное совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.

    В Египте объявлен трехдневный траур.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru