Число погибших при взрыве в мечети Египта возросло до 85

Государственное информагентство Египта приводит новые данные по числу погибших и пострадавших в результате атаки на мечеть на севере Синая.
Число погибших при взрыве в Египте возросло до 85 человек, пострадали 80, сообщает государственное информагентство страны.
Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в суфийской мечети в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. По некоторым данным, среди прихожан было много детей. Отмечается также, что ранее исламские экстремисты, как правило, совершали нападения на военных и полицейских, а также египетских христиан, но не на суфистов.
По данным ряда СМИ, террористы сначала привели бомбу в действие, а потом начали расстреливать выбегавших из здания прихожан. Очевидцы сообщали, что боевики могли передвигаться на четырех внедорожниках. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.
Сейчас президент Египта проводит экстренное совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.
В Египте объявлен трехдневный траур.
Взрыв прогремел во время пятничной молитвы в суфийской мечети в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. По некоторым данным, среди прихожан было много детей. Отмечается также, что ранее исламские экстремисты, как правило, совершали нападения на военных и полицейских, а также египетских христиан, но не на суфистов.
По данным ряда СМИ, террористы сначала привели бомбу в действие, а потом начали расстреливать выбегавших из здания прихожан. Очевидцы сообщали, что боевики могли передвигаться на четырех внедорожниках. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.
Сейчас президент Египта проводит экстренное совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.
В Египте объявлен трехдневный траур.
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