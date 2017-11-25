Президент Египта пообещал жесткий ответ на самый кровавый теракт в истории страны

В Египте объявлен трехдневный траур по жертвам атаки террористов на мечеть в населенном пункте Рауда.
Президент Египта выступил с телеобращением к нации в связи с терактом на Синайском полуострове.
Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта: «Существует ужасающий террористический заговор по уничижению оставшейся части нашего региона, и мы с этим напрямую сталкиваемся. Но мы не отступим и никогда не откажемся от борьбы с терроризмом, подобные атаки только добавляют нам решимости противостоять этому злу».
Президент Египта пообещал жестокую кару причастным к теракту. По словам ас-Сиси будет сделано все необходимое для того, чтобы восстановить стабильность и безопасность страны, цитирует ТАСС.
Лидеры стран мира и международных организаций, представители различных религиозных конфессий выражают соболезнования народу Египта. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам террористической атаки. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.
Напомним, в пятницу в населенном пункте Рауда, расположенном в 40 километрах от города Эль-Ариш, в мечети во время пятничной молитвы сработало взрывное устройство. После этого нападавшие открыли огонь из пулеметов по людям, выбегающим из мечети. Террористы также обстреливали прибывающие к месту атаки машины скорой помощи.
Эту террористическую атаку власти Египта уже назвали крупнейшей в истории страны. В результате теракта погибли не менее 235 человек, более 130 получили ранения.
Египетские СМИ сообщают, что с помощью удара с беспилотных аппаратов были уничтожены два внедорожника, в которых находились около 15 террористов, пытавшихся скрыться с места преступления.
Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта: «Существует ужасающий террористический заговор по уничижению оставшейся части нашего региона, и мы с этим напрямую сталкиваемся. Но мы не отступим и никогда не откажемся от борьбы с терроризмом, подобные атаки только добавляют нам решимости противостоять этому злу».
Президент Египта пообещал жестокую кару причастным к теракту. По словам ас-Сиси будет сделано все необходимое для того, чтобы восстановить стабильность и безопасность страны, цитирует ТАСС.
Лидеры стран мира и международных организаций, представители различных религиозных конфессий выражают соболезнования народу Египта. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам террористической атаки. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.
Напомним, в пятницу в населенном пункте Рауда, расположенном в 40 километрах от города Эль-Ариш, в мечети во время пятничной молитвы сработало взрывное устройство. После этого нападавшие открыли огонь из пулеметов по людям, выбегающим из мечети. Террористы также обстреливали прибывающие к месту атаки машины скорой помощи.
Эту террористическую атаку власти Египта уже назвали крупнейшей в истории страны. В результате теракта погибли не менее 235 человек, более 130 получили ранения.
Египетские СМИ сообщают, что с помощью удара с беспилотных аппаратов были уничтожены два внедорожника, в которых находились около 15 террористов, пытавшихся скрыться с места преступления.
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