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    Президент Египта пообещал жесткий ответ на самый кровавый теракт в истории страны

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    • Фото: twitter.com
    Президент Египта пообещал жесткий ответ на самый кровавый теракт в истории страны

    Президент Египта пообещал жесткий ответ на самый кровавый теракт в истории страны

    Президент Египта пообещал жесткий ответ на самый кровавый теракт в истории страны
  • Фото: twitter.com

    • В Египте объявлен трехдневный траур по жертвам атаки террористов на мечеть в населенном пункте Рауда.

    Президент Египта выступил с телеобращением к нации в связи с терактом на Синайском полуострове.

    Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта: «Существует ужасающий террористический заговор по уничижению оставшейся части нашего региона, и мы с этим напрямую сталкиваемся. Но мы не отступим и никогда не откажемся от борьбы с терроризмом, подобные атаки только добавляют нам решимости противостоять этому злу».

    Президент Египта пообещал жестокую кару причастным к теракту. По словам ас-Сиси будет сделано все необходимое для того, чтобы восстановить стабильность и безопасность страны, цитирует ТАСС.

    Лидеры стран мира и международных организаций, представители различных религиозных конфессий выражают соболезнования народу Египта. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам террористической атаки. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.

    Напомним, в пятницу в населенном пункте Рауда, расположенном в 40 километрах от города Эль-Ариш, в мечети во время пятничной молитвы сработало взрывное устройство. После этого нападавшие открыли огонь из пулеметов по людям, выбегающим из мечети. Террористы также обстреливали прибывающие к месту атаки машины скорой помощи.

    смотретьЖертвами теракта в египетской мечети стали 235 человек
    Жертвами теракта в египетской мечети стали 235 человек
    Эту террористическую атаку власти Египта уже назвали крупнейшей в истории страны. В результате теракта погибли не менее 235 человек, более 130 получили ранения.

    Египетские СМИ сообщают, что с помощью удара с беспилотных аппаратов были уничтожены два внедорожника, в которых находились около 15 террористов, пытавшихся скрыться с места преступления.

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