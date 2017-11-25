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    Причиной массовой паники в метро Лондона могла быть драка

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    • Фото: Reuters © 2017, Peter Nicholls
    Причиной массовой паники в метро Лондона могла быть драка

    Причиной массовой паники в метро Лондона могла быть драка

    Причиной массовой паники в метро Лондона могла быть драка
  • Фото: Reuters © 2017, Peter Nicholls

    • В Скотленд-Ярде сообщили, что причиной паники, охватившей пассажиров лондонской подземки и приведшей к закрытию нескольких станций, была драка.

    Транспортная полиция Лондона распространила фотографию двоих мужчин, конфликт между которыми мог спровоцировать массовую панику в центре города вечером в пятницу.

    В результате происшествия за медицинской помощью обратились 16 человек. Все они получили ушибы и травмы в возникшей давке.




    Как пишет The Guardian со ссылкой на очевидцев происшествия, драка между несколькими молодыми людьми началась на переполненной пассажирами станции Oxford Circus.

    София Смит, очевидец: «Молодые парни с несколькими девушками начали атаковать друг друга. И все начали кричать и бежать. Я выбежала на улицу с сотнями других людей. Некоторые женщины падали на пол, кругом валялись туфли и сумки с покупками. Это было по-настоящему ужасно».

    Паника началась на одной из самых загруженных станций лондонского метро накануне около 16:40 (19:40 по московскому времени). Станция расположена у пересечения Оксфорд-стрит и Риджент-стрит — главных торговых улиц Лондона. Все это произошло в «черную пятницу» — день массовых распродаж. Поэтому и улицы, и станции метро были переполнены людьми. Район был оцеплен полицией, несколько станций метро закрыты. Полиция опубликовала обращение, попросив жителей города и туристов объезжать этот район Лондона до выяснения обстоятельств происшествия.

    смотретьОчевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро
    Очевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро
    Многие жители Лондона звонили в полицию, утверждая, что слышали звуки выстрелов. Эта информация также активно распространилась и в соцсетях, подогревая панические настроения. В итоге факт стрельбы в метро так и не подтвердился. Также поступали сообщения о задымлении на станции подземки.

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