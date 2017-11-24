Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Лондонское метро заработало в обычном режиме после «инцидента»

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    Лондонское метро заработало в обычном режиме после «инцидента»

    Лондонское метро заработало в обычном режиме после «инцидента»

    Лондонское метро заработало в обычном режиме после «инцидента»

    Станция метро «Оксфорд Серкус» в центре Лондона возобновило работу в нормальном режиме после некоего инцидента, вызвавшего панику у пассажиров.

    Станции лондонского метро «Оксфорд Серкус» и «Бонд-стрит» снова открыты и работают в обычном режиме. Об этом в своем Twitter сообщила транспортная служба города.

    Транспортная служба Лондона: «„Оксфорд Серкус“ и „Бонд-стрит“ снова открылись, и все поезда останавливаются на станциях в обычном режиме».



    Полиция города сообщила, что признаков стрельбы на станции не обнаружено. Нет также сведений о возможных стрелках или пострадавших от их рук.




    смотретьЛондонское метро заработало в обычном режиме после «инцидента»
    Лондонское метро заработало в обычном режиме после «инцидента»
    Сообщалось, что в инциденте, произошедшем в центре Лондона, пострадал один человек. Это была женщина, которая получила незначительную травму, когда покидала станцию метро во время эвакуации, сообщили РИА Новости в Транспортной полиции.

    смотретьОчевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро
    Очевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро
    Полиция ранее подтвердила, что на станции «Оксфорд Серкус» произошел некий инцидент. Район в настоящее время оцеплен, полиция работает на месте. Как сообщает Би-Би-Си, антитеррористический отдел лондонской полиции в проверке не участвует.

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