Лондонское метро заработало в обычном режиме после «инцидента»

Станция метро «Оксфорд Серкус» в центре Лондона возобновило работу в нормальном режиме после некоего инцидента, вызвавшего панику у пассажиров.
Станции лондонского метро «Оксфорд Серкус» и «Бонд-стрит» снова открыты и работают в обычном режиме. Об этом в своем Twitter сообщила транспортная служба города.
Транспортная служба Лондона: «„Оксфорд Серкус“ и „Бонд-стрит“ снова открылись, и все поезда останавливаются на станциях в обычном режиме».
Полиция города сообщила, что признаков стрельбы на станции не обнаружено. Нет также сведений о возможных стрелках или пострадавших от их рук.
Сообщалось, что в инциденте, произошедшем в центре Лондона, пострадал один человек. Это была женщина, которая получила незначительную травму, когда покидала станцию метро во время эвакуации, сообщили РИА Новости в Транспортной полиции.
Полиция ранее подтвердила, что на станции «Оксфорд Серкус» произошел некий инцидент. Район в настоящее время оцеплен, полиция работает на месте. Как сообщает Би-Би-Си, антитеррористический отдел лондонской полиции в проверке не участвует.
Транспортная служба Лондона: «„Оксфорд Серкус“ и „Бонд-стрит“ снова открылись, и все поезда останавливаются на станциях в обычном режиме».
Oxford Circus and Bond Street stations now both reopened and all trains are stopping normally.— TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 24 ноября 2017 г.
Полиция города сообщила, что признаков стрельбы на станции не обнаружено. Нет также сведений о возможных стрелках или пострадавших от их рук.
We have not located any trace of suspects, evidence of shots fired or casualties. Officers still on scene. If you are in a building stay there, if you are on the street in #OxfordStreet leave the area. Officers continue to search the area. More updates as soon as we have them— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 ноября 2017 г.
Сообщалось, что в инциденте, произошедшем в центре Лондона, пострадал один человек. Это была женщина, которая получила незначительную травму, когда покидала станцию метро во время эвакуации, сообщили РИА Новости в Транспортной полиции.
Полиция ранее подтвердила, что на станции «Оксфорд Серкус» произошел некий инцидент. Район в настоящее время оцеплен, полиция работает на месте. Как сообщает Би-Би-Си, антитеррористический отдел лондонской полиции в проверке не участвует.
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