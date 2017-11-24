Ментовские войны — 9
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Ментовские войны — 9
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    Полиция сообщила об одном пострадавшем в результате инцидента в метро Лондона. Великобритания, Лондон, метро, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция сообщила об одном пострадавшем в результате инцидента в метро Лондона

    Полиция сообщила об одном пострадавшем в результате инцидента в метро Лондона

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    • Фото: @MrWhisper / twitter.com
    Полиция сообщила об одном пострадавшем в результате инцидента в метро Лондона

    Полиция сообщила об одном пострадавшем в результате инцидента в метро Лондона

    Полиция сообщила об одном пострадавшем в результате инцидента в метро Лондона
    • Фото: @MrWhisper / twitter.com

      • В транспортной полиции не подтверждают стрельбу на станции метро «Оксфорд Серкус» в центре Лондона.

      Один человек пострадал в результате инцидента на станции лондонского метро «Оксфорд Серкус», сообщили в транспортной полиции Лондона.

      В Скотленд-Ярде заявили, что полиция не подтвердила стрельбу в метро, о которой ранее сообщили очевидцы.




      В Сети появились видео с места событий, на котором видна бегущая по улице в панике толпа. На место инцидента съехались пожарные и полицейские машины. Полиция ранее подтвердила, что на станции произошел некий инцидент, были закрыты станции «Оксфорд Серкус» и соседняя «Бонд-стрит», жителей и туристов города попросили избегать этот район Лондона. «Район оцеплен, паники нет», — сообщили правоохранители. В то же время полиция призывает не снижать бдительности, заявляя: если вы находитесь в здании — не выходите наружу, если на улице — покиньте этот район.

      Что на самом деле произошло — пока не понятно. Корреспондент НТВ Лиза Герсон сообщила, что ехал с коллегой на съемки, когда вдруг на них в панике побежала толпа.

      По данным газеты The Independent, эвакуация проводилась в связи с сообщениями о задымлении.





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