Полиция сообщила об одном пострадавшем в результате инцидента в метро Лондона

В транспортной полиции не подтверждают стрельбу на станции метро «Оксфорд Серкус» в центре Лондона.
Один человек пострадал в результате инцидента на станции лондонского метро «Оксфорд Серкус», сообщили в транспортной полиции Лондона.
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция не подтвердила стрельбу в метро, о которой ранее сообщили очевидцы.
В Сети появились видео с места событий, на котором видна бегущая по улице в панике толпа. На место инцидента съехались пожарные и полицейские машины. Полиция ранее подтвердила, что на станции произошел некий инцидент, были закрыты станции «Оксфорд Серкус» и соседняя «Бонд-стрит», жителей и туристов города попросили избегать этот район Лондона. «Район оцеплен, паники нет», — сообщили правоохранители. В то же время полиция призывает не снижать бдительности, заявляя: если вы находитесь в здании — не выходите наружу, если на улице — покиньте этот район.
Что на самом деле произошло — пока не понятно. Корреспондент НТВ Лиза Герсон сообщила, что ехал с коллегой на съемки, когда вдруг на них в панике побежала толпа.
По данным газеты The Independent, эвакуация проводилась в связи с сообщениями о задымлении.
В Скотленд-Ярде заявили, что полиция не подтвердила стрельбу в метро, о которой ранее сообщили очевидцы.
Police remain on scene in #OxfordStreet Oxford Circus — no evidence of shots… https://t.co/WaRB3WcdPC pic.twitter.com/CaxU0Fo3fh— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 ноября 2017 г.
В Сети появились видео с места событий, на котором видна бегущая по улице в панике толпа. На место инцидента съехались пожарные и полицейские машины. Полиция ранее подтвердила, что на станции произошел некий инцидент, были закрыты станции «Оксфорд Серкус» и соседняя «Бонд-стрит», жителей и туристов города попросили избегать этот район Лондона. «Район оцеплен, паники нет», — сообщили правоохранители. В то же время полиция призывает не снижать бдительности, заявляя: если вы находитесь в здании — не выходите наружу, если на улице — покиньте этот район.
Что на самом деле произошло — пока не понятно. Корреспондент НТВ Лиза Герсон сообщила, что ехал с коллегой на съемки, когда вдруг на них в панике побежала толпа.
По данным газеты The Independent, эвакуация проводилась в связи с сообщениями о задымлении.
Shots fired at Oxford Circus tube in London. Many people fleeing the scene in horror.— GRANT. J. KIDNEY 🇺🇸 (@GrantJKidney) 24 ноября 2017 г.
Could this be the religion of peace? 🤔pic.twitter.com/Eg6HogMWa1
Gun shots heard at Oxford Circus underground station in London.#OxfordCircus #OxfordStreet— ZAQ. ⚪️🇮🇹🇵🇸⚫️ (@ZulQarnain__) 24 ноября 2017 г.
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