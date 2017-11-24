Очевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро

Лондонская транспортная полиция сообщила о возможном инциденте, произошедшем на станции метро «Оксфорд Серкус» в центре города.
Очевидцы сообщили о стрельбе в районе станции метро «Оксфорд Серкус» в центре Лондона. На видеозаписях, опубликованных в Twitter, видна бегущая по улице в панике толпа. BBC сообщает, что люди «кричат и плачут».
Полиция Лондона подтвердила, что на станции произошел некий инцидент. Станции «Оксфорд Серкус» и соседняя «Бонд-стрит» закрыты. Кроме того, правоохранители призывают жителей и туристов города избегать этот район Лондона.
Транспортная полиция Лондона: «Станция „Оксфорд Серкус“ закрыта, пока мы расследуем связанный с пассажиром инцидент. Все поезда не останавливаются, бумажные билеты будут приниматься на местных автобусах».
В свою очередь газета The Independent отмечает, что эвакуация со станции была проведена в связи с сообщениями о задымлении.
Полиция Лондона подтвердила, что на станции произошел некий инцидент. Станции «Оксфорд Серкус» и соседняя «Бонд-стрит» закрыты. Кроме того, правоохранители призывают жителей и туристов города избегать этот район Лондона.
Транспортная полиция Лондона: «Станция „Оксфорд Серкус“ закрыта, пока мы расследуем связанный с пассажиром инцидент. Все поезда не останавливаются, бумажные билеты будут приниматься на местных автобусах».
В свою очередь газета The Independent отмечает, что эвакуация со станции была проведена в связи с сообщениями о задымлении.
Shots fired at Oxford Circus tube in London. Many people fleeing the scene in horror.— GRANT. J. KIDNEY 🇺🇸 (@GrantJKidney) 24 ноября 2017 г.
Could this be the religion of peace? 🤔pic.twitter.com/Eg6HogMWa1
Gun shots heard at Oxford Circus underground station in London.#OxfordCircus #OxfordStreet— ZAQ. ⚪️🇮🇹🇵🇸⚫️ (@ZulQarnain__) 24 ноября 2017 г.
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