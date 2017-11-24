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Ментовские войны — 9
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    Очевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро. Великобритания, Лондон, метро, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро

    Очевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро

    1 комментарий
    • Фото: @GrantJKidney / twitter.com
    Очевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро

    Очевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро

    Очевидцы сообщают о стрельбе и панике в лондонском метро
    • Фото: @GrantJKidney / twitter.com

      • Лондонская транспортная полиция сообщила о возможном инциденте, произошедшем на станции метро «Оксфорд Серкус» в центре города.

      Очевидцы сообщили о стрельбе в районе станции метро «Оксфорд Серкус» в центре Лондона. На видеозаписях, опубликованных в Twitter, видна бегущая по улице в панике толпа. BBC сообщает, что люди «кричат и плачут».

      Полиция Лондона подтвердила, что на станции произошел некий инцидент. Станции «Оксфорд Серкус» и соседняя «Бонд-стрит» закрыты. Кроме того, правоохранители призывают жителей и туристов города избегать этот район Лондона.

      Транспортная полиция Лондона: «Станция „Оксфорд Серкус“ закрыта, пока мы расследуем связанный с пассажиром инцидент. Все поезда не останавливаются, бумажные билеты будут приниматься на местных автобусах».

      В свою очередь газета The Independent отмечает, что эвакуация со станции была проведена в связи с сообщениями о задымлении.







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