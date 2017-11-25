В больницы Батуми доставили более 20 пострадавших в горящем небоскребе

В МВД Грузии уточнили данные о числе погибших и пострадавших в результате пожара в батумской гостинице Leogrand.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара в батумской гостинице Leogrand. Маргвелашвили также выразил уверенность в том, что следователи в ближайшее время установят причины возникновения пожара.
В МВД Грузии сообщили, что, по уточненным данным, в результате пожара погибли 11 человек, в больницы были доставлены более 20 пострадавших. Ранее поступали данные о том, что жертвами пожара стали 12 человек.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что сейчас пожарные осматривают все помещения гостиницы, где могли находиться люди. Глава МВД заявил, что причинах пожара станет известно по результатам расследования, но уже ясно, что в отеле были нарушены правила противопожарной безопасности. Например, отсутствовала пожарная лестница.
В Минздраве Грузии сообщили, что троих пострадавших выписаны из больниц после оказания медицинской помощи. 18 пациентов остаются под присмотром врачей. У большинства из них отравление продуктами горения и травмы, которые люди получили выбираясь из горящего небоскреба. В числе пострадавших граждане Грузии, Турции и Израиля.
Место трагедии посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Его самолет, возвращавшийся из Брюсселя с саммита «Восточное партнерство», изменил маршрут и приземлился в Батуми, вместо посадки в аэропорту Тбилиси.
Ранее стало известно, что во время пожара в высотном здании отеля находились 20 участниц конкурса «Мисс Грузия». Девушек эвакуировали из горящего здания с помощью пожарной техники. Организаторы конкурса заявили, что его участницы не пострадали и все девушки находятся в безопасности.
В МВД Грузии сообщили, что, по уточненным данным, в результате пожара погибли 11 человек, в больницы были доставлены более 20 пострадавших. Ранее поступали данные о том, что жертвами пожара стали 12 человек.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что сейчас пожарные осматривают все помещения гостиницы, где могли находиться люди. Глава МВД заявил, что причинах пожара станет известно по результатам расследования, но уже ясно, что в отеле были нарушены правила противопожарной безопасности. Например, отсутствовала пожарная лестница.
В Минздраве Грузии сообщили, что троих пострадавших выписаны из больниц после оказания медицинской помощи. 18 пациентов остаются под присмотром врачей. У большинства из них отравление продуктами горения и травмы, которые люди получили выбираясь из горящего небоскреба. В числе пострадавших граждане Грузии, Турции и Израиля.
Место трагедии посетил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Его самолет, возвращавшийся из Брюсселя с саммита «Восточное партнерство», изменил маршрут и приземлился в Батуми, вместо посадки в аэропорту Тбилиси.
Ранее стало известно, что во время пожара в высотном здании отеля находились 20 участниц конкурса «Мисс Грузия». Девушек эвакуировали из горящего здания с помощью пожарной техники. Организаторы конкурса заявили, что его участницы не пострадали и все девушки находятся в безопасности.
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