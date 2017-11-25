В Батуми возросло число жертв пожара в пятизвездочном отеле Leogrand

В МВД Грузии сообщили, что в результате пожара в гостинице Leogrand в Батуми погибли не менее 12 человек.
Сообщение пресс-службы МВД Грузии: «По предварительным данным, в результате пожара в гостинице Leogrand в Батуми погибли двенадцать человек. На данном этапе ведется их идентификация».
Ранее сообщалось о четверых погибших и десяти пострадавших.
Сообщение пресс-службы МВД Грузии: «Спасатели и сотрудники полиции сумели эвакуировать из здания гостиницы более ста человек, среди них как жильцы, так и работники гостиницы».
В больницы продолжают доставлять людей, надышавшихся дымом. Несколько человек получили травмы, выбираясь из горящего небоскреба. В борьбе с огнем задействованы более 100 пожарных и спецтехника.
Грузинские СМИ сообщают, что пожар возник предположительно в спа-центре отеля. Во время пожара в здании отеля находились 20 участниц конкурса «Мисс Грузия», их эвакуировали из горящего здания с помощью пожарной лестницы. Организаторы конкурса заявили, что все участницы находятся в безопасности.
Ранее сообщалось о четверых погибших и десяти пострадавших.
Сообщение пресс-службы МВД Грузии: «Спасатели и сотрудники полиции сумели эвакуировать из здания гостиницы более ста человек, среди них как жильцы, так и работники гостиницы».
В больницы продолжают доставлять людей, надышавшихся дымом. Несколько человек получили травмы, выбираясь из горящего небоскреба. В борьбе с огнем задействованы более 100 пожарных и спецтехника.
Грузинские СМИ сообщают, что пожар возник предположительно в спа-центре отеля. Во время пожара в здании отеля находились 20 участниц конкурса «Мисс Грузия», их эвакуировали из горящего здания с помощью пожарной лестницы. Организаторы конкурса заявили, что все участницы находятся в безопасности.
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