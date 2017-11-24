В Батуми пылает отель Leogrand, погибли люди

Не менее четырех человек стали жертвами пожара в батумском отеле, где в момент происшествия находились участницы конкурса красоты «Мисс Грузия».
Как сообщил министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе, четыре человека стали жертвами пожара в отеле Leogrand в Батуми. По словам Микеладзе, в больницы доставлены 10 человек. Большинство из них отравились продуктами горения, двое получили травмы, когда выбирались из горящего здания.
Чиновник сообщил, что в числе пострадавших граждане Грузии и Турции, цитирует РИА Новости.
А в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщили журналистам, что во время тушения пожара пострадал один пожарный. В борьбе с огнем задействованы 10 пожарных бригад.
По данным грузинских телеканалов, пожар возник предположительно в спа-центре. Во время пожара в здании отеля находились 20 участниц конкурса «Мисс Грузия». Девушек эвакуировали из горящего здания с помощью пожарной лестницы. Организаторы конкурса заявили, что все его участницы находятся в безопасности.
Чиновник сообщил, что в числе пострадавших граждане Грузии и Турции, цитирует РИА Новости.
А в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщили журналистам, что во время тушения пожара пострадал один пожарный. В борьбе с огнем задействованы 10 пожарных бригад.
По данным грузинских телеканалов, пожар возник предположительно в спа-центре. Во время пожара в здании отеля находились 20 участниц конкурса «Мисс Грузия». Девушек эвакуировали из горящего здания с помощью пожарной лестницы. Организаторы конкурса заявили, что все его участницы находятся в безопасности.
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