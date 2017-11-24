Постпред РФ при ЕС: итоги саммита «Восточного партнерства» показывают, что оно выдыхается

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал результаты прошедшего в пятницу в Брюсселе саммита «Восточного партнерства».
Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС: «Результаты соответствуют ожиданиям и подтверждают, что как судьбоносная политическая и экономическая инициатива Евросоюза „Восточное партнерство“ выдыхается. Так что от этой всей задумки осталась пропагандистская оболочка и, за неимением многостороннего содержания, в первую очередь экономического, набор двусторонних проектов, которые для создания видимости успеха подводятся под крышу этого „Восточного партнерства“. Я не склонен переоценивать историческое значение этого мероприятия. Я прочитал итоговый документ. Там содержания существенно меньше, чем слов».
Чижов также подчеркнул, что Россия не упомянута в итоговых документах саммита «Восточного партнерства», хотя российская тема не могла не фигурировать в ходе дискуссии, цитирует «Интерфакс».
Владимир Чижов: «Достаточно объективно итоги саммита подвел один из его участников, а именно глава белорусской делегации, министр иностранных дел Владимир Макей, который сказал, что они отразили невысокие ожидания от этого мероприятия».
Напомним, в пятницу в Брюсселе прошел пятый саммит «Восточного партнерства». Эта программа была запущена ЕС в 2009 году для укрепления связей и «европеизации» постсоветских государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.
Чижов также подчеркнул, что Россия не упомянута в итоговых документах саммита «Восточного партнерства», хотя российская тема не могла не фигурировать в ходе дискуссии, цитирует «Интерфакс».
Владимир Чижов: «Достаточно объективно итоги саммита подвел один из его участников, а именно глава белорусской делегации, министр иностранных дел Владимир Макей, который сказал, что они отразили невысокие ожидания от этого мероприятия».
Напомним, в пятницу в Брюсселе прошел пятый саммит «Восточного партнерства». Эта программа была запущена ЕС в 2009 году для укрепления связей и «европеизации» постсоветских государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.
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