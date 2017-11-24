Вступление Украины в Евросоюз откладывается на неопределенное будущее

Одной из главных целей «революции достоинства» была интеграция Украины в Европу, однако, судя по всему, в ЕС не спешат включать страну в свой состав.
В преддверии саммита Евросоюза «Восточное партнерство», который сегодня проходит в Брюсселе, президент Еврокомиссии Жак-Клод Юнкер заявил, что вступление Украины в Европейский союз рассматриваться не будет.
В столице Бельгии работает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Сегодняшний саммит не обещает значимых решений. Пожалуй, единственным практическим результатом станет подтверждение отсутствия у государств программы «Восточного партнерства» шанса вступить в Евросоюз в обозримом будущем. Это, впрочем, не мешало руководству Украины регулярно рассказывать своим избирателям, что участие в этой программе — это некая форма ассоциированного членства в Евросоюзе.
Президент Украины Пётр Порошенко, даже заявил накануне саммита, что не прилетит в Брюссель, если в проекте итогового заявления не будет четко прописано признание перспективы вступления Украины в ЕС. Однако на саммит Порошенко прилетел. И вот уже большая подруга Украины — президент Литвы Даля Грибаускайте — делает заявление о том, что Украине предстоит пройти долгий путь, если она хочет вступить в ЕС. По ее словам, Европа предлагает много помощи Украине, однако Киев не пользуется ею в полной мере.
В результате, все свелось к обсуждению России, геополитических интересов и взаимоотношений как с Западом, так и с бывшими соседями. За выход из ЕС Лондон обязан заплатить как минимум 50 миллиардов. Но это потом, а пока главный враг — Россия, заявила сразу по прибытию на саммит премьер Великобритании Тереза Мэй.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и которая стремится уничтожить нашу коллективную силу».
Но «Восточное партнерство» — это не только Великобритания. Неожиданное признание прозвучало от министра иностранных дел Белоруссии.
Владимир Макей, глава МИД Белоруссии: «Мы против этой конфронтации (между Россией и ЕС), которую мы сейчас переживаем в европейском регионе. Беларусь между двух больших огней. С одной стороны — Россия, с другой — Европейский союз. И они соперничают, к сожалению. И мы хотели бы выбраться из этого противостояния, чтобы не создавать новых разделительных линий».
И в какую же сторону повернется Минск? О разделительных линиях говорила сегодня и Ангела Меркель. Для канцлера главное, чтобы российско-украинский диалог продолжался и исключительно в рамках нормандского формата.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Конечно же, отношения с Россией играют важную роль. Я надеюсь, что дискуссии будут успешными. С президентом Порошенко я собираюсь обсудить конфликт Украины и России, и посмотрим, сможем ли мы в этом сложном конфликте достичь прогресса».
О прогрессе говорить еще преждевременно.
Что касается итоговой декларации саммита, то в нем не было обозначено никакой перспективы для вступления Украины в единую Европу. Так что на ближайшее десятилетие все, видимо, и ограничится отсутствием визового режима. Не за это выходили на Майдан четыре года назад.
В столице Бельгии работает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Сегодняшний саммит не обещает значимых решений. Пожалуй, единственным практическим результатом станет подтверждение отсутствия у государств программы «Восточного партнерства» шанса вступить в Евросоюз в обозримом будущем. Это, впрочем, не мешало руководству Украины регулярно рассказывать своим избирателям, что участие в этой программе — это некая форма ассоциированного членства в Евросоюзе.
Президент Украины Пётр Порошенко, даже заявил накануне саммита, что не прилетит в Брюссель, если в проекте итогового заявления не будет четко прописано признание перспективы вступления Украины в ЕС. Однако на саммит Порошенко прилетел. И вот уже большая подруга Украины — президент Литвы Даля Грибаускайте — делает заявление о том, что Украине предстоит пройти долгий путь, если она хочет вступить в ЕС. По ее словам, Европа предлагает много помощи Украине, однако Киев не пользуется ею в полной мере.
В результате, все свелось к обсуждению России, геополитических интересов и взаимоотношений как с Западом, так и с бывшими соседями. За выход из ЕС Лондон обязан заплатить как минимум 50 миллиардов. Но это потом, а пока главный враг — Россия, заявила сразу по прибытию на саммит премьер Великобритании Тереза Мэй.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и которая стремится уничтожить нашу коллективную силу».
Но «Восточное партнерство» — это не только Великобритания. Неожиданное признание прозвучало от министра иностранных дел Белоруссии.
Владимир Макей, глава МИД Белоруссии: «Мы против этой конфронтации (между Россией и ЕС), которую мы сейчас переживаем в европейском регионе. Беларусь между двух больших огней. С одной стороны — Россия, с другой — Европейский союз. И они соперничают, к сожалению. И мы хотели бы выбраться из этого противостояния, чтобы не создавать новых разделительных линий».
И в какую же сторону повернется Минск? О разделительных линиях говорила сегодня и Ангела Меркель. Для канцлера главное, чтобы российско-украинский диалог продолжался и исключительно в рамках нормандского формата.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Конечно же, отношения с Россией играют важную роль. Я надеюсь, что дискуссии будут успешными. С президентом Порошенко я собираюсь обсудить конфликт Украины и России, и посмотрим, сможем ли мы в этом сложном конфликте достичь прогресса».
О прогрессе говорить еще преждевременно.
Что касается итоговой декларации саммита, то в нем не было обозначено никакой перспективы для вступления Украины в единую Европу. Так что на ближайшее десятилетие все, видимо, и ограничится отсутствием визового режима. Не за это выходили на Майдан четыре года назад.
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