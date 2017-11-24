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    Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от соревнований 4-х россиян

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от соревнований <nobr>4-х</nobr> россиян

    Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от соревнований 4-х россиян

    Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от соревнований <nobr>4-х</nobr> россиян
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы IBSF, федерация действует на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, которая в среду лишила Третьякова и Никитину золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также в среду были аннулированы результаты Игр в Сочи Орловой и Потылицыной, занявших пятое и шестое места. Всех четверых российских скелетонистов лишили права выступать на Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

    Сообщение пресс-службы IBSF: «В свете решений комиссии Освальда об отстранении четырех скелетонистов, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, IBSF приняла решение временно отстранить этих спортсменов от соревнований».

    смотретьМОК пожизненно отстранил от Игр четырех российских скелетонистов
    МОК пожизненно отстранил от Игр четырех российских скелетонистов
    Та же комиссия до этого аннулировала олимпийские результаты шести российских лыжников. В их числе оказались олимпийский чемпион в гонке на 50 км Александр Легков и трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин. Из-за допингового скандала под вопросом оказалось участие всей сборной России в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

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