Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от соревнований 4-х россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы IBSF, федерация действует на основании решения комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, которая в среду лишила Третьякова и Никитину золота и бронзы Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Также в среду были аннулированы результаты Игр в Сочи Орловой и Потылицыной, занявших пятое и шестое места. Всех четверых российских скелетонистов лишили права выступать на Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.
Сообщение пресс-службы IBSF: «В свете решений комиссии Освальда об отстранении четырех скелетонистов, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, IBSF приняла решение временно отстранить этих спортсменов от соревнований».
Та же комиссия до этого аннулировала олимпийские результаты шести российских лыжников. В их числе оказались олимпийский чемпион в гонке на 50 км Александр Легков и трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин. Из-за допингового скандала под вопросом оказалось участие всей сборной России в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
Сообщение пресс-службы IBSF: «В свете решений комиссии Освальда об отстранении четырех скелетонистов, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, IBSF приняла решение временно отстранить этих спортсменов от соревнований».
Та же комиссия до этого аннулировала олимпийские результаты шести российских лыжников. В их числе оказались олимпийский чемпион в гонке на 50 км Александр Легков и трехкратный серебряный призер Олимпиады-2014 Максим Вылегжанин. Из-за допингового скандала под вопросом оказалось участие всей сборной России в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
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