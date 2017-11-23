Операция по поискам субмарины «Сан-Хуан» входит в критическую стадию

Президент Аргентины Маурисио Макри принял предложение Владимира Путина о помощи. В район поисков направляется российское исследовательское судно «Янтарь».
Аргентинские военные заявляют, что поисковая операция входит сейчас в критическую стадию: прошла неделя с того момента, как подлодка выходила на связь, а значит запасы кислорода на борту уже заканчиваются.
Последний раз подлодка «Сан-Хуан» выходила на связь еще 15 ноября, находясь в 400 километрах от берега. Район поисков очень большой, спасатели обследуют квадрат примерно 20 на 20 километров. Искать тяжело: капризная Южная Атлантика погодой не балует — на поверхности волны в несколько метров и сильный ветер.
Судьба 44 членов экипажа до сих пор не ясна. Более того, недавно появились сообщения, что в районе, где пропала субмарина, зафиксирован однократный мощный взрыв, и оптимизма это сообщение не добавляет.
Президент Аргентины Маурисио Макри принял предложение Владимира Путина о помощи. В район поисков подлодки «Сан-Хуан» направляется российский «Янтарь» — это новейшее исследовательское судно, которое поступило в распоряжение Минобороны чуть больше двух лет назад. На борту — два аппарата, способных опускаться очень глубоко, до 6 тысяч метров. Аппараты могут не только искать, но и даже помочь людям выйти из аварийной подлодки. Сложность тут в том, что идти «Янтарю» до места поисков еще пять дней минимум.
О лодке «Сан-Хуан», которую предстоит найти, не так много информации, но есть пара важных деталей. Спустили судно на воду в середине 80-х, в 2011-м сделали капитальный ремонт. И, как рассказала супруга одного из членов экипажа, во время одного из недавних походов возникали некие технические проблемы, заставившие моряков изрядно понервничать.
Местная пресса также сообщает, что на субмарине находится первая чуть ли не во всей Латинской Америке подводница — Элиана Мария Кравчик, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Последний раз подлодка «Сан-Хуан» выходила на связь еще 15 ноября, находясь в 400 километрах от берега. Район поисков очень большой, спасатели обследуют квадрат примерно 20 на 20 километров. Искать тяжело: капризная Южная Атлантика погодой не балует — на поверхности волны в несколько метров и сильный ветер.
Судьба 44 членов экипажа до сих пор не ясна. Более того, недавно появились сообщения, что в районе, где пропала субмарина, зафиксирован однократный мощный взрыв, и оптимизма это сообщение не добавляет.
Президент Аргентины Маурисио Макри принял предложение Владимира Путина о помощи. В район поисков подлодки «Сан-Хуан» направляется российский «Янтарь» — это новейшее исследовательское судно, которое поступило в распоряжение Минобороны чуть больше двух лет назад. На борту — два аппарата, способных опускаться очень глубоко, до 6 тысяч метров. Аппараты могут не только искать, но и даже помочь людям выйти из аварийной подлодки. Сложность тут в том, что идти «Янтарю» до места поисков еще пять дней минимум.
О лодке «Сан-Хуан», которую предстоит найти, не так много информации, но есть пара важных деталей. Спустили судно на воду в середине 80-х, в 2011-м сделали капитальный ремонт. И, как рассказала супруга одного из членов экипажа, во время одного из недавних походов возникали некие технические проблемы, заставившие моряков изрядно понервничать.
Местная пресса также сообщает, что на субмарине находится первая чуть ли не во всей Латинской Америке подводница — Элиана Мария Кравчик, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
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