Прокурор сообщил об аресте найденных у семьи Захарченко миллиардов

Деньги, найденные у матери и сестры
полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, арестованы.
Деньги, найденные у членов семьи полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, арестованы и в настоящее время размещены на счетах Следственного комитета. Об этом РИА Новости в среду сообщил прокурор.
Ранее сообщалось, что в квартире у матери экс-сотрудника МВД был найден тайник с 19,5 млн рублей, часами Rolex, 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов. В тайнике сестры Захарченко нашли более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов. Женщины уверяли, что эти деньги им могли подкинуть. Сам Захарченко заявил в суде, что не имеет отношения к этим «денежным кладам», и добавил, что его мать и сестра — блестящие предприниматели и заработали эти деньги честным трудом. Позднее эти деньги назвал своими зять Захарченко. В настоящее время обе женщины находятся за границей, а представитель сестры Захарченко сообщил «Интерфаксу», что у женщины не было ключей от квартиры, где лежали деньги, так как жилье предназначалось ее дочери.
Напомним, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
Ранее сообщалось, что в квартире у матери экс-сотрудника МВД был найден тайник с 19,5 млн рублей, часами Rolex, 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов. В тайнике сестры Захарченко нашли более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов. Женщины уверяли, что эти деньги им могли подкинуть. Сам Захарченко заявил в суде, что не имеет отношения к этим «денежным кладам», и добавил, что его мать и сестра — блестящие предприниматели и заработали эти деньги честным трудом. Позднее эти деньги назвал своими зять Захарченко. В настоящее время обе женщины находятся за границей, а представитель сестры Захарченко сообщил «Интерфаксу», что у женщины не было ключей от квартиры, где лежали деньги, так как жилье предназначалось ее дочери.
Напомним, бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска в квартире его сестры оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
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