Мать и сестра полковника Захарченко заявили о «подкинутых миллионах»

Полковник МВД Дмитрий Захарченко отрекся от многомиллиардного имущества. А мать и сестра полковника заявили, что найденные в их квартирах деньги были подкинуты.
Экс-сотрудник антикоррупционного отдела МВД России Дмитрий Захарченко отрицает, что найденные у его родственников и бывшей жены около 8 млрд рублей, а также 27 объектов элитной недвижимости и автомобили премиум-класса принадлежали ему и были получены преступным путем.
В Никулинском суде, где рассматривается иск о конфискации имущества, адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил, что его подзащитный «жил на зарплату сотрудника правоохранительных органов».
Александр Горбенко, адвокат: «Он не располагал такими денежными средствами, о которых говорит прокуратура и которые она хочет изъять».
Адвокат также отметил, что у следователей якобы появились материалы, которые свидетельствуют об «ином происхождении» многомиллиардного состояния, и якобы это не связано с коррупционной деятельностью. О чем именно идет речь, Горбатенко не уточнил.
Ранее в квартире у матери экс-сотрудника МВД был найден тайник с 19,5 млн рублей, часами Rolex, 600 тысячами евро и 20 тысячами долларов. Женщина заверяла, что деньги и ценные вещи достались ей по наследству и от продажи недвижимости. А в тайнике сестры Захарченко нашли более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов.
Представитель прокуратуры Сергей Бочкарёв сообщил в суде: теперь мать и сестра уверяют, что эти деньги им мог кто-то подкинуть. Бочкарёв не уточнил, в рамках какой процедуры женщины дали такие показания, сообщает «Интерфакс».
Бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
Генпрокуратура сейчас добивается обращения в доход государства 27 квартир, четырех роскошных иномарок и денежных средств в рублях, долларах и евро на сумму около 8 млрд рублей, а также одного золотого слитка стоимостью почти в миллиард.
В Никулинском суде, где рассматривается иск о конфискации имущества, адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил, что его подзащитный «жил на зарплату сотрудника правоохранительных органов».
Александр Горбенко, адвокат: «Он не располагал такими денежными средствами, о которых говорит прокуратура и которые она хочет изъять».
Адвокат также отметил, что у следователей якобы появились материалы, которые свидетельствуют об «ином происхождении» многомиллиардного состояния, и якобы это не связано с коррупционной деятельностью. О чем именно идет речь, Горбатенко не уточнил.
Ранее в квартире у матери экс-сотрудника МВД был найден тайник с 19,5 млн рублей, часами Rolex, 600 тысячами евро и 20 тысячами долларов. Женщина заверяла, что деньги и ценные вещи достались ей по наследству и от продажи недвижимости. А в тайнике сестры Захарченко нашли более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов.
Представитель прокуратуры Сергей Бочкарёв сообщил в суде: теперь мать и сестра уверяют, что эти деньги им мог кто-то подкинуть. Бочкарёв не уточнил, в рамках какой процедуры женщины дали такие показания, сообщает «Интерфакс».
Бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
Генпрокуратура сейчас добивается обращения в доход государства 27 квартир, четырех роскошных иномарок и денежных средств в рублях, долларах и евро на сумму около 8 млрд рублей, а также одного золотого слитка стоимостью почти в миллиард.
Комментарии