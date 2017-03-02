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  • 02.03, 15:37

Против полковника Захарченко завели новое дело о взятках

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  • Фото: Валерий Мельников / ТАСС
Против полковника Захарченко завели новое дело о взятках

Против полковника Захарченко завели новое дело о взятках

Против полковника Захарченко завели новое дело о взятках
  • Фото: Валерий Мельников / ТАСС

    • Скандально известный полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко стал фигурантом еще одного уголовного дела о получении взяток, ему вменяются два эпизода.

    Как передает РИА Новости, об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, не уточнив деталей.

    Из заявления следователя: «В отношении Захарченко возбуждено еще одно уголовное дело. Он подозревается по двум эпизодам получения взятки».

    Напомним, полковник был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию, а на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в размере 7 млн рублей от неустановленного лица.

    При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

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