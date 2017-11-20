Зять полковника Захарченко признал «бесхозные» миллиарды своими

Муж сестры скандально известного полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в суде предположил, что найденные у его жены миллиарды могут принадлежать ему.
Свидетель заявил об этом на заседании Никулинского суда Москвы с серьезным выражением лица, однако прокурор Сергей Бочкарёв не скрывал смеха, сообщает корреспондент РИА Новости из зала.
Судья спросила мужа Ирины Разгоновой Владимира, не он ли владелец внушительной суммы денег. Мужчина ответил следующее: «Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да».
По словам Разгонова, он «хорошо зарабатывал до армии и после армии»: владел четырьмя кинозалами на Украине, а в Ростовской области занимался ремонтом квартир под продажу (жена работала риелтором). При этом он не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома.
Владимир Разгонов: «Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать».
В Никулинском суде Москвы продолжается процесс по изъятию у Захарченко, которого обвиняют в коррупции, и у его близких незаконно нажитых, как считает прокуратура, квартир, машин и другого имущества на 9 млрд рублей. Сам полковник ранее заявил суду, что не имел своей недвижимости и был вынужден скитаться, так как ему негде было жить.
Также сообщается, что его мать и сестра, проходящие по этому делу в качестве свидетелей, покинули Россию. В квартирах обеих женщин были найдены тайники с крупной суммой денег. Ранее близкие родственницы Захарченко сообщали, что эти миллионы им подкинули.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры: «Мать уехала в Израиль, сестра — в Турцию. Оттуда они делают отдельные попытки еще как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют».
Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
Судья спросила мужа Ирины Разгоновой Владимира, не он ли владелец внушительной суммы денег. Мужчина ответил следующее: «Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да».
По словам Разгонова, он «хорошо зарабатывал до армии и после армии»: владел четырьмя кинозалами на Украине, а в Ростовской области занимался ремонтом квартир под продажу (жена работала риелтором). При этом он не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома.
Владимир Разгонов: «Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать».
В Никулинском суде Москвы продолжается процесс по изъятию у Захарченко, которого обвиняют в коррупции, и у его близких незаконно нажитых, как считает прокуратура, квартир, машин и другого имущества на 9 млрд рублей. Сам полковник ранее заявил суду, что не имел своей недвижимости и был вынужден скитаться, так как ему негде было жить.
Также сообщается, что его мать и сестра, проходящие по этому делу в качестве свидетелей, покинули Россию. В квартирах обеих женщин были найдены тайники с крупной суммой денег. Ранее близкие родственницы Захарченко сообщали, что эти миллионы им подкинули.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры: «Мать уехала в Израиль, сестра — в Турцию. Оттуда они делают отдельные попытки еще как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют».
Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
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