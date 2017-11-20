Мать и сестра полковника-миллиардера Захарченко покинули Россию

Близкие родственницы
экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, который проходит в настоящее время в качестве обвиняемого в коррупционных преступлениях, уехали из России.
Мать и сестра полковника, в чьих квартирах были обнаружены около 9 млрд рублей, переехали за границу. Источник РИА Новости пояснил, что по уголовному делу о коррупции обе женщины имеют статус свидетеля, формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было.
Выяснилось также, что мать Захарченко вела учет денежных средств сына, найденных во время обыска, и записывала данные в обычной школьной тетради.
Прокурор: «Мама Захарченко вела учет этих денег, конспектировала их в тетради в линейку 12 листов. Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах — все расчеты этих денежных средств производились в столбик».
Ранее сообщалось, что в квартире у матери экс-сотрудника МВД был найден тайник с 19,5 млн рублей, часами Rolex, 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов. А в тайнике сестры Захарченко нашли более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов. Женщины уверяли, что эти деньги им могли подкинуть. Сам Захарченко сегодня в Никулинском суде Москвы сообщил, что не имеет отношения к этим «денежным кладам».
Дмитрий Захарченко: «Найденные у меня при обыске 92 тыс. рублей — это моя зарплата. К деньгам, найденным в квартирах матери и сестры, я не имею отношения, к покупке этого имущества также никакого отношения не имею».
Кроме того, Захарченко рассказал о выдающихся предпринимательских способностях и трудолюбии членов своей семьи.
Дмитрий Захарченко: «Когда люди приходят в школу, то они имеют равные возможности, но кто-то учится на тройки, а кто-то на отлично. Мои родители и моя сестра занимались предпринимательской деятельностью и зарабатывали себе на жизнь своим трудом, опережая в этих занятиях других россиян».
Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
Выяснилось также, что мать Захарченко вела учет денежных средств сына, найденных во время обыска, и записывала данные в обычной школьной тетради.
Прокурор: «Мама Захарченко вела учет этих денег, конспектировала их в тетради в линейку 12 листов. Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах — все расчеты этих денежных средств производились в столбик».
Ранее сообщалось, что в квартире у матери экс-сотрудника МВД был найден тайник с 19,5 млн рублей, часами Rolex, 600 тыс. евро и 20 тыс. долларов. А в тайнике сестры Захарченко нашли более 124 млн долларов, около 1,4 млн евро, 342 млн рублей и золотой слиток весом 500 граммов. Женщины уверяли, что эти деньги им могли подкинуть. Сам Захарченко сегодня в Никулинском суде Москвы сообщил, что не имеет отношения к этим «денежным кладам».
Дмитрий Захарченко: «Найденные у меня при обыске 92 тыс. рублей — это моя зарплата. К деньгам, найденным в квартирах матери и сестры, я не имею отношения, к покупке этого имущества также никакого отношения не имею».
Кроме того, Захарченко рассказал о выдающихся предпринимательских способностях и трудолюбии членов своей семьи.
Дмитрий Захарченко: «Когда люди приходят в школу, то они имеют равные возможности, но кто-то учится на тройки, а кто-то на отлично. Мои родители и моя сестра занимались предпринимательской деятельностью и зарабатывали себе на жизнь своим трудом, опережая в этих занятиях других россиян».
Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
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