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    РАН и Минобразования призвали прекратить травлю школьника из ЯНАО. история, Великая Отечественная война, дети и подростки, Германия, Вторая мировая война, РАН, Минобраз РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРАН и Минобразования призвали прекратить травлю школьника из ЯНАО

    РАН и Минобразования призвали прекратить травлю школьника из ЯНАО

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    РАН и Минобразования призвали прекратить травлю школьника из ЯНАО

    РАН и Минобразования призвали прекратить травлю школьника из ЯНАО

    РАН и Минобразования призвали прекратить травлю школьника из ЯНАО

      «Экзальтированной травлей» назвали в Кремле атаку на школьника из Нового Уренгоя. Накануне Коля Десятниченко выступил в Бундестаге в рамках российско-германской программы «примирение над могилами». Многие в России увидели в речи взволнованного подростка «оправдание фашизма» и даже «покаяние перед немцами».

      Депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, общественные деятели и чиновники разных уровней требовали от прокуратуры, ФСБ и Министерства образования проверить все школы Ямала, учителей, родственные связи мальчика. Некоторые даже предлагали закрыть гимназию, где он учится. В ряде СМИ и в соцсетях началась настоящая истерия. В адрес школьника летели не только оскорбления, но и угрозы.

      И вот сегодня в ситуацию вмешались Академия наук и Министерство образования.

      Алексей Мосин, доктор исторических наук, академик РАН: «У нас столько проблем, а мы осуждаем этого мальчика, который не очень удачно выразился, словно нам, взрослым, больше заняться нечем».

      Министр образования Ольга Васильева осудила травлю и отметила, что считает абсолютно недопустимым, что к ней присоединились отдельные представители власти.

      Ольга Васильева, министр образования: «Травля школьника недопустима, особенно людьми, наделенными властью».

      А журналисты вспомнили, что два года назад Владимир Путин в одной из своих статей написал, что его мама — блокадница — не испытывала ненависти к нацистам.

      Владимир Путин, президент РФ: «Она говорила: Ну, что с них взять? Они такие же работяги, как и мы. Просто их гнали на фронт».

      смотретьВ Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге
      В Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге
      После этого из обеих палат российского парламента зазвучали новые призывы, явно отличающиеся от вчерашних. Парламентарии заявили — пора прекратить охоту на ведьм и оставить школьника в покое.

      Сам Коля сегодня вернулся из Германии. Он подтвердил слова матери о том, что его речь нещадно сократили.

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