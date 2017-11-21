Школьник из ЯНАО рассказал, как сократили его речь в бундестаге

Николай Десятниченко, который оказался в центре скандала после выступления в бундестаге, заявил, что в Сети его речь выложили не полностью. По этой причине, как он считает, смысл был искажен.
Десятиклассник из Нового Уренгоя заявил, что в ролике с его выступлением, который выложили в Сеть, была вырезана важная часть. По его мнению, из-за этого основной посыл был искажен, пишет «Комсомольская правда».
По словам мальчика, в видеозаписи нет последнего абзаца его речи, где он высказывался о важности сохранения мира. Он считает, что скандал, возможно, разразился именно из-за того, что выступление люди услышали в неполном варианте.
Николай Десятниченко: «Когда приехали туда, нам сказали: читайте медленнее для переводчиков, чтобы они успевали. И поэтому моя речь получилась длиннее, а они нарезали, на YouTube повыкладывали. Речь была на 2:51, а в Интернете — на 2:00. Убрали последний абзац, где было самое важное, что я за мир и искренне надеюсь, что не будет войн. Наверно, поэтому и получился такой скандал».
Напомним, во время своего выступления в бундестаге на Всенародный день скорби школьник из России рассказал историю немецкого солдата, который скончался из-за тяжелых условий в советском плену. Некоторые расценили его слова как сочувствие фашистским захватчикам. В результате дискуссия вокруг этого инцидента стала ожесточенной.
В Генпрокуратуру был направлен депутатский запрос, гимназию, где обучается Николай, ждет проверка. Между тем в Кремле осудили нападки на школьника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал обратить внимание на вопросы образования, а не заниматься «упражнениями в человеконенавистничестве».
По словам мальчика, в видеозаписи нет последнего абзаца его речи, где он высказывался о важности сохранения мира. Он считает, что скандал, возможно, разразился именно из-за того, что выступление люди услышали в неполном варианте.
Николай Десятниченко: «Когда приехали туда, нам сказали: читайте медленнее для переводчиков, чтобы они успевали. И поэтому моя речь получилась длиннее, а они нарезали, на YouTube повыкладывали. Речь была на 2:51, а в Интернете — на 2:00. Убрали последний абзац, где было самое важное, что я за мир и искренне надеюсь, что не будет войн. Наверно, поэтому и получился такой скандал».
Напомним, во время своего выступления в бундестаге на Всенародный день скорби школьник из России рассказал историю немецкого солдата, который скончался из-за тяжелых условий в советском плену. Некоторые расценили его слова как сочувствие фашистским захватчикам. В результате дискуссия вокруг этого инцидента стала ожесточенной.
В Генпрокуратуру был направлен депутатский запрос, гимназию, где обучается Николай, ждет проверка. Между тем в Кремле осудили нападки на школьника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал обратить внимание на вопросы образования, а не заниматься «упражнениями в человеконенавистничестве».
Комментарии