Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Школьник из ЯНАО рассказал, как сократили его речь в бундестаге

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    • Фото: youtube.com
    Школьник из ЯНАО рассказал, как сократили его речь в бундестаге

    Школьник из ЯНАО рассказал, как сократили его речь в бундестаге

    Школьник из ЯНАО рассказал, как сократили его речь в бундестаге
  • Фото: youtube.com

    • Николай Десятниченко, который оказался в центре скандала после выступления в бундестаге, заявил, что в Сети его речь выложили не полностью. По этой причине, как он считает, смысл был искажен.

    Десятиклассник из Нового Уренгоя заявил, что в ролике с его выступлением, который выложили в Сеть, была вырезана важная часть. По его мнению, из-за этого основной посыл был искажен, пишет «Комсомольская правда».

    По словам мальчика, в видеозаписи нет последнего абзаца его речи, где он высказывался о важности сохранения мира. Он считает, что скандал, возможно, разразился именно из-за того, что выступление люди услышали в неполном варианте.

    Николай Десятниченко    : «Когда приехали туда, нам сказали: читайте медленнее для переводчиков, чтобы они успевали. И поэтому моя речь получилась длиннее, а они нарезали, на YouTube повыкладывали. Речь была на 2:51, а в Интернете — на 2:00. Убрали последний абзац, где было самое важное, что я за мир и искренне надеюсь, что не будет войн. Наверно, поэтому и получился такой скандал».

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