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    В Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге. Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Германия, Песков, дети и подростки, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге

    В Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге

    11 комментариев
    • Фото: youtube.com
    В Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге

    В Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге

    В Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге
    • Фото: youtube.com

      • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся после неоднозначного выступления российского школьника Николая Десятниченко в бундестаге.

      Песков назвал «экзальтированной травлей» нападки, которые посыпались на мальчика после его речи о солдатах вермахта. Пресс-секретарь главы государства убежден, что ученик гимназии из Нового Уренгоя не имел в виду ничего плохого и обвинять его в пропаганде нацизма неверно.

      Дмитрий Песков: «Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным».

      Песков высказал мнение, что мальчик сильно волновался по время выступления в немецком парламенте. И ему непонятна начавшаяся «экзальтированная травля» школьника.

      В виду этой ситуации Песков отметил необходимость сосредоточить внимание на сфере образования.

      Дмитрий Песков: «Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества».

      смотретьСкандальный доклад школьника в бундестаге расколол российское общество на два лагеря
      Скандальный доклад школьника в бундестаге расколол российское общество на два лагеря
      Десятиклассник Николай Десятниченко, выступая в бундестаге, рассказал о судьбе одного из немецких солдат, скончавшегося в советском плену. Он выразил скорбь по погибшим, которые «не хотели воевать». После этого на подростка посыпались обвинения в сочувствии к фашистским захватчикам. Между тем мать мальчика объяснила, что ее сыну пришлось сократить заготовленную речь и в результате ее первоначальный смысл был утрачен.

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