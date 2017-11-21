В Кремле осудили травлю школьника из ЯНАО после выступления в бундестаге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся после неоднозначного выступления российского школьника Николая Десятниченко в бундестаге.
Песков назвал «экзальтированной травлей» нападки, которые посыпались на мальчика после его речи о солдатах вермахта. Пресс-секретарь главы государства убежден, что ученик гимназии из Нового Уренгоя не имел в виду ничего плохого и обвинять его в пропаганде нацизма неверно.
Дмитрий Песков: «Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным».
Песков высказал мнение, что мальчик сильно волновался по время выступления в немецком парламенте. И ему непонятна начавшаяся «экзальтированная травля» школьника.
В виду этой ситуации Песков отметил необходимость сосредоточить внимание на сфере образования.
Дмитрий Песков: «Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества».
Десятиклассник Николай Десятниченко, выступая в бундестаге, рассказал о судьбе одного из немецких солдат, скончавшегося в советском плену. Он выразил скорбь по погибшим, которые «не хотели воевать». После этого на подростка посыпались обвинения в сочувствии к фашистским захватчикам. Между тем мать мальчика объяснила, что ее сыну пришлось сократить заготовленную речь и в результате ее первоначальный смысл был утрачен.
Дмитрий Песков: «Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным».
Песков высказал мнение, что мальчик сильно волновался по время выступления в немецком парламенте. И ему непонятна начавшаяся «экзальтированная травля» школьника.
В виду этой ситуации Песков отметил необходимость сосредоточить внимание на сфере образования.
Дмитрий Песков: «Действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества».
Десятиклассник Николай Десятниченко, выступая в бундестаге, рассказал о судьбе одного из немецких солдат, скончавшегося в советском плену. Он выразил скорбь по погибшим, которые «не хотели воевать». После этого на подростка посыпались обвинения в сочувствии к фашистским захватчикам. Между тем мать мальчика объяснила, что ее сыну пришлось сократить заготовленную речь и в результате ее первоначальный смысл был утрачен.
Комментарии