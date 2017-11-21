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    В Совфеде рассказали о предпринимаемых мерах для освобождения Керимова

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    В Совфеде рассказали о предпринимаемых мерах для освобождения Керимова

    В Совфеде рассказали о предпринимаемых мерах для освобождения Керимова

    В Совфеде рассказали о предпринимаемых мерах для освобождения Керимова
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для освобождения задержанного в Ницце сенатора Сулеймана Керимова.

    Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам: «Я нахожусь на оперативной связи с МИД России. Предпринимаются все
    необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного».

    Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются, сообщает ТАСС.

    Уточняется, что Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции. По данным РИА Новости, суд должен состояться в ближайшие дни. Сейчас с сенатором работает адвока.

    Российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции накануне вечером по прилете. Из аэропорта Ниццы его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».

    По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества.

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