В Совфеде рассказали о предпринимаемых мерах для освобождения Керимова

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для освобождения задержанного в Ницце сенатора Сулеймана Керимова.
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам: «Я нахожусь на оперативной связи с МИД России. Предпринимаются все
необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного».
Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются, сообщает ТАСС.
Уточняется, что Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции. По данным РИА Новости, суд должен состояться в ближайшие дни. Сейчас с сенатором работает адвока.
Российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции накануне вечером по прилете. Из аэропорта Ниццы его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества.
необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного».
Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются, сообщает ТАСС.
Уточняется, что Керимов не признает обвинения, выдвинутые властями Франции. По данным РИА Новости, суд должен состояться в ближайшие дни. Сейчас с сенатором работает адвока.
Российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции накануне вечером по прилете. Из аэропорта Ниццы его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора. МИД РФ уже уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества.
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