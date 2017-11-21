МИД РФ уведомил Францию об иммунитете задержанного сенатора Керимова

Российское внешнеполитическое ведомство связалось с МИД Франции после задержания члена Совфеда Сулеймана Керимова в Ницце. МИД РФ уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».
В МИД РФ заявили, что в связи с задержанием в Ницце сенатора Керимова находятся в тесном контакте с соответствующими французскими ведомствами. Российская сторона уведомила французские власти о том, что Керимов обладает иммунитетом, у него есть дипломатический паспорт, поэтому он не может быть задержан в иностранном государстве.
МИД РФ: «До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что С. Керимов является членом Совета Федерации России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств. Он обладает дипломатическим паспортом. В этой связи С. Керимов пользуется иммунитетом, присущим должностным лицам и не может быть задержан на территории иностранного государства».
Российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции накануне вечером по прилете. Из аэропорта Ниццы его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора.
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества.
МИД РФ: «До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что С. Керимов является членом Совета Федерации России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств. Он обладает дипломатическим паспортом. В этой связи С. Керимов пользуется иммунитетом, присущим должностным лицам и не может быть задержан на территории иностранного государства».
Российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции накануне вечером по прилете. Из аэропорта Ниццы его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора.
По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества.
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