Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    МИД РФ уведомил Францию об иммунитете задержанного сенатора Керимова

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    МИД РФ уведомил Францию об иммунитете задержанного сенатора Керимова

    МИД РФ уведомил Францию об иммунитете задержанного сенатора Керимова

    МИД РФ уведомил Францию об иммунитете задержанного сенатора Керимова
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Российское внешнеполитическое ведомство связалось с МИД Франции после задержания члена Совфеда Сулеймана Керимова в Ницце. МИД РФ уведомил французскую сторону о наличии у сенатора иммунитета от «принудительных действий на территорий других стран».

    В МИД РФ заявили, что в связи с задержанием в Ницце сенатора Керимова находятся в тесном контакте с соответствующими французскими ведомствами. Российская сторона уведомила французские власти о том, что Керимов обладает иммунитетом, у него есть дипломатический паспорт, поэтому он не может быть задержан в иностранном государстве.

    МИД РФ: «До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что С. Керимов является членом Совета Федерации России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств. Он обладает дипломатическим паспортом. В этой связи С. Керимов пользуется иммунитетом, присущим должностным лицам и не может быть задержан на территории иностранного государства».

    Российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов был задержан на юге Франции накануне вечером по прилете. Из аэропорта Ниццы его доставили в отделение полиции, где он находится под стражей. Российские дипломаты пытаются освободить сенатора.

    По данным СМИ, Керимова задержали для дачи показаний в связи с делом, связанным с отмыванием денежных средств, полученных в результате налогового мошенничества.

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