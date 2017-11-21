Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    В Ницце задержали российского сенатора Сулеймана Керимова

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    В Ницце задержали российского сенатора Сулеймана Керимова

    В Ницце задержали российского сенатора Сулеймана Керимова

    В Ницце задержали российского сенатора Сулеймана Керимова
  • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

    • В посольстве РФ сообщили, что французская полиция задержала в Ницце члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

    Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов задержан на юге Франции. Об этом сообщили в российском дипведомстве, передает ТАСС. Какие обвинения выдвинуты в адрес Керимова, пока не сообщается.

    Посольство РФ: «Поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок».

    Российские дипломатические сотрудники выехали к Керимову, чтобы оказать ему всю необходимую консульскую поддержку. Сам сенатор, по данным посольства, остается под стражей в одном из полицейских участков Ниццы.

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