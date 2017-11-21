Ментовские войны — 10
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 10
    •  

    СМИ назвали причину задержания сенатора Керимова в Ницце

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    СМИ назвали причину задержания сенатора Керимова в Ницце

    СМИ назвали причину задержания сенатора Керимова в Ницце

    СМИ назвали причину задержания сенатора Керимова в Ницце
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Прибывший накануне в Ниццу член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов был задержан в аэропорту и доставлен в отделение полиции.

    Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов был задержан в связи с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис прокурора.

    Керимова задержали в аэропорту Ниццы сразу после прилета в понедельник, 20 ноября. Французские правоохранители доставили его в отделение, где он остается под стражей.

    Сотрудники консульства РФ в Марселе, узнав о случившемся, отправились в аэропорт Ниццы, установили контакт с полицией и добились встречи с задержанным сенатором. Она состоялась в ночь на 21 ноября в полицейском участке. В настоящее время российские дипломаты пытаются добиться освобождения члена Совфеда, передает «Интерфакс».

    Первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич заявил, что данный инцидент можно расценить как провокацию.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru