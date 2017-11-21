СМИ назвали причину задержания сенатора Керимова в Ницце

Прибывший накануне в Ниццу член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов был задержан в аэропорту и доставлен в отделение полиции.
Российский предприниматель и сенатор Сулейман Керимов был задержан в связи с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис прокурора.
Керимова задержали в аэропорту Ниццы сразу после прилета в понедельник, 20 ноября. Французские правоохранители доставили его в отделение, где он остается под стражей.
Сотрудники консульства РФ в Марселе, узнав о случившемся, отправились в аэропорт Ниццы, установили контакт с полицией и добились встречи с задержанным сенатором. Она состоялась в ночь на 21 ноября в полицейском участке. В настоящее время российские дипломаты пытаются добиться освобождения члена Совфеда, передает «Интерфакс».
Первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич заявил, что данный инцидент можно расценить как провокацию.
Керимова задержали в аэропорту Ниццы сразу после прилета в понедельник, 20 ноября. Французские правоохранители доставили его в отделение, где он остается под стражей.
Сотрудники консульства РФ в Марселе, узнав о случившемся, отправились в аэропорт Ниццы, установили контакт с полицией и добились встречи с задержанным сенатором. Она состоялась в ночь на 21 ноября в полицейском участке. В настоящее время российские дипломаты пытаются добиться освобождения члена Совфеда, передает «Интерфакс».
Первый заместитель руководителя комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич заявил, что данный инцидент можно расценить как провокацию.
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