Эммерсон Мнангагва займет пост президента Зимбабве

Отправленный ранее в отставку
вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва будет приведен к присяге уже на этой неделе. Он останется на посту президента до конца срока полномочий ушедшего в отставку Роберта Мугабе.
Новые выборы состоятся до сентября 2018 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на секретаря правящей партии ЗАНУ-ПФ по правовым вопросам, министра кибербезопасности, обнаружения угроз и минимизации последствий Патрика Чинамасу.
Ранее сообщалось, что 93-летний Роберт Мугабе подал в отставку после того, как парламент Зимбабве принял решение об импичменте.
Из заявления Роберта Мугабе: «Я, Роберт Габриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве, решение об этом вступает в силу немедленно».
На прошлой неделе правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ (ZANU PF) выдвинула Роберту Мугабе ультиматум, потребовав уйти с поста. Перед этим он был взят под домашний арест. В воскресенье президент обратился к народу в телеэфире, но не сделал заявления о сложении полномочий. Кроме того, он заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре, хотя ЦК партии отстранил его от должности первого секретаря.
В итоге «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНУ-ПФ) постановил начать процедуру импичмента в парламенте. Ранее сообщалось, что военные согласовали «дорожную карту» с президентом по будущему страны.
Ранее сообщалось, что 93-летний Роберт Мугабе подал в отставку после того, как парламент Зимбабве принял решение об импичменте.
Из заявления Роберта Мугабе: «Я, Роберт Габриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве, решение об этом вступает в силу немедленно».
На прошлой неделе правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ (ZANU PF) выдвинула Роберту Мугабе ультиматум, потребовав уйти с поста. Перед этим он был взят под домашний арест. В воскресенье президент обратился к народу в телеэфире, но не сделал заявления о сложении полномочий. Кроме того, он заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре, хотя ЦК партии отстранил его от должности первого секретаря.
В итоге «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНУ-ПФ) постановил начать процедуру импичмента в парламенте. Ранее сообщалось, что военные согласовали «дорожную карту» с президентом по будущему страны.
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