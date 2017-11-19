Президент Зимбабве обратился к нации

Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время обращения к нации в эфире государственного телевидения не объявил о своей отставке.
Роберт Мугабе, занимающий пост главы государства уже 37 лет, заявил, что планирует председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре этого года.
От также заверил граждан страны, что события прошедшей недели не представляют угрозу конституции или его президентской власти.
Ранее французские СМИ передавали, что Мугабе якобы согласился сложить полномочия.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия.
Также поступала информация о том, что Мугабе, предположительно, был взят под домашний арест. Сообщалось, что в знак протеста глава государства объявил голодовку.
От также заверил граждан страны, что события прошедшей недели не представляют угрозу конституции или его президентской власти.
Ранее французские СМИ передавали, что Мугабе якобы согласился сложить полномочия.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия.
Также поступала информация о том, что Мугабе, предположительно, был взят под домашний арест. Сообщалось, что в знак протеста глава государства объявил голодовку.
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