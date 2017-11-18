В столице Зимбабве проходит массовая демонстрация за отставку Мугабе

Несколько тысяч человек в Хараре вышли на праздничную демонстрацию в честь ожидаемой отставки
93-летнего президента Мугабе.
Несколько тысяч человек вышли в субботу на улицы столицы Зимбабве Хараре, чтобы отпраздновать ожидаемую отставку президента страны Роберта Мугабе. По некоторым данным, 93-летний президент, которого сейчас удерживают военные, уже согласился покинуть свой пост.
Как сообщает Reuters, демонстранты несут флаги страны, поют и танцуют. Акция проходит мирно. По словам участников марша, акция призвана положить конец правлению президента. Демонстранты также благодарят армию Зимбабве за то, что они вмешались в ситуацию в стране.
Напомним, 14 ноября на улицах Хараре появились военные и бронетехника, армия взяла под контроль государственные телеканалы и заблокировала правительственные здания. При этом глава ЮАР Джейкоб Зума утверждал, что 93-летний Мугабе находится под домашним арестом, а председатель Африканского союза Альфа Конде заявлял, что в Зимбабве произошел военный переворот.
Сами военные заявили, что попытки госпереворота в стране не было, и заверили: президенту и его семье ничего не угрожает — они просто находятся под охраной. Накануне Мугабе даже появился на публике в Открытом университете Зимбабве.
Как сообщает Reuters, демонстранты несут флаги страны, поют и танцуют. Акция проходит мирно. По словам участников марша, акция призвана положить конец правлению президента. Демонстранты также благодарят армию Зимбабве за то, что они вмешались в ситуацию в стране.
Напомним, 14 ноября на улицах Хараре появились военные и бронетехника, армия взяла под контроль государственные телеканалы и заблокировала правительственные здания. При этом глава ЮАР Джейкоб Зума утверждал, что 93-летний Мугабе находится под домашним арестом, а председатель Африканского союза Альфа Конде заявлял, что в Зимбабве произошел военный переворот.
Сами военные заявили, что попытки госпереворота в стране не было, и заверили: президенту и его семье ничего не угрожает — они просто находятся под охраной. Накануне Мугабе даже появился на публике в Открытом университете Зимбабве.
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