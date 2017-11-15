В Зимбабве военные опровергли слухи о госперевороте

Военные Зимбабве опровергли информацию о государственном перевороте, которая появилась накануне в СМИ. Они уверяют, что президент и его семья находятся в полной безопасности.
Как передает Agence France-Presse, военные сделали заявление в эфире государственного телевидения.
Представители военных Зимбабве: «Это не военный переворот против правительства. Мы заверяем народ, что президент и его семья в безопасности, мы это гарантируем. Мы хотим призвать к ответственности преступников вокруг него, чьи действия привели к социальному и экономическому кризису».
Ранее СМИ сообщали, что группа военнослужащих Зимбабве в ночь на среду взяла под контроль здание гостелерадиокомпании ZBC в Хараре. Кроме того, по информации некоторых изданий, в городе были слышны взрывы и выстрелы, а на улицах появились танки.
Лояльные главе государства силы установили блокпосты на главных улицах столицы. Под усиленную охрану был взят также президентский дворец. В правящей партии обвинили командующего армией в «изменническом поведении» и отметили, что не собираются поддаваться военному давлению с его стороны.
Напомним, на прошлой неделе президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва был потенциальным приемником Мугабе и пользовался поддержкой вооруженных сил. Главнокомандующий Константино Чивенга тогда пообещал вмешаться в политическую ситуацию в стране.
Представители военных Зимбабве: «Это не военный переворот против правительства. Мы заверяем народ, что президент и его семья в безопасности, мы это гарантируем. Мы хотим призвать к ответственности преступников вокруг него, чьи действия привели к социальному и экономическому кризису».
Ранее СМИ сообщали, что группа военнослужащих Зимбабве в ночь на среду взяла под контроль здание гостелерадиокомпании ZBC в Хараре. Кроме того, по информации некоторых изданий, в городе были слышны взрывы и выстрелы, а на улицах появились танки.
Лояльные главе государства силы установили блокпосты на главных улицах столицы. Под усиленную охрану был взят также президентский дворец. В правящей партии обвинили командующего армией в «изменническом поведении» и отметили, что не собираются поддаваться военному давлению с его стороны.
Напомним, на прошлой неделе президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва был потенциальным приемником Мугабе и пользовался поддержкой вооруженных сил. Главнокомандующий Константино Чивенга тогда пообещал вмешаться в политическую ситуацию в стране.
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