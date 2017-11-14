Политический конфликт в Зимбабве: на улицах столицы появились танки

В районе столицы Зимбабве Хараре на фоне разгорающегося политического конфликта во вторник замечено перемещение танков.
По данным западных СМИ, из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Это происходит на фоне недавнего заявления главнокомандующего вооруженными силами Константино Чивенга, который пообещал вмешаться в политическую ситуацию в стране.
На прошлой неделе президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва был потенциальным приемником Мугабе и пользовался поддержкой вооруженных сил.
Между тем Reuters сообщает, что на улицах Хараре замечено несколько танков. Кроме этого, к столице по дорогам движутся бронетранспортеры. В самом городе обстановка пока спокойная, отмечает агентство.
Khuluma Afrika со своей стороны сообщает, что главные правительственные объекты взяты под усиленную охрану. Лояльные президенту силы окружили государственную телерадиокомпанию ZBC и устанавливают блокпосты на главных городских улицах. Под усиленную охрану взят также президентский дворец.
Между тем в правящей партии обвинили командующего армией в «изменническом поведении» и отметили, что не собираются поддаваться военному давлению с его стороны.
На прошлой неделе президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва был потенциальным приемником Мугабе и пользовался поддержкой вооруженных сил.
Между тем Reuters сообщает, что на улицах Хараре замечено несколько танков. Кроме этого, к столице по дорогам движутся бронетранспортеры. В самом городе обстановка пока спокойная, отмечает агентство.
Khuluma Afrika со своей стороны сообщает, что главные правительственные объекты взяты под усиленную охрану. Лояльные президенту силы окружили государственную телерадиокомпанию ZBC и устанавливают блокпосты на главных городских улицах. Под усиленную охрану взят также президентский дворец.
Между тем в правящей партии обвинили командующего армией в «изменническом поведении» и отметили, что не собираются поддаваться военному давлению с его стороны.
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