Мугабе впервые показался на публике после военного путча в Зимбабве

Роберт Мугабе посетил церемонию вручения дипломов в столице Хараре.
Мугабе, который, как утверждалось, находится под домашним арестом, приехал в Открытый университет Зимбабве, ректором которого он является. Вместе с собравшимися президент Зимбабве спел гимн, после чего объявил церемонию вручения дипломов открытой.
Как сообщает Al Jazeera, толпа приветствовала Мугабе, который управляет страной уже 37 лет, радостными криками.
Напомним, 14 ноября на улицах Хараре появились военные и бронетехника, армия взяла под контроль государственные телеканалы и заблокировала правительственные здания. При этом глава ЮАР Джейкоб Зума утверждал, что 93-летний Мугабе находится под домашним арестом, а председатель Африканского союза Альфа Конде заявлял, что в Зимбабве произошел военный переворот.
Впрочем, военные опровергли слухи о госперевороте и заверили, что президенту и его семье ничего не угрожает. Они просто находятся под охраной. По некоторым данным, Мугабе уже согласился покинуть свой пост.
Как сообщает Al Jazeera, толпа приветствовала Мугабе, который управляет страной уже 37 лет, радостными криками.
Напомним, 14 ноября на улицах Хараре появились военные и бронетехника, армия взяла под контроль государственные телеканалы и заблокировала правительственные здания. При этом глава ЮАР Джейкоб Зума утверждал, что 93-летний Мугабе находится под домашним арестом, а председатель Африканского союза Альфа Конде заявлял, что в Зимбабве произошел военный переворот.
Впрочем, военные опровергли слухи о госперевороте и заверили, что президенту и его семье ничего не угрожает. Они просто находятся под охраной. По некоторым данным, Мугабе уже согласился покинуть свой пост.
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