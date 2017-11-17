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    Мугабе впервые показался на публике после военного путча в Зимбабве

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    Мугабе впервые показался на публике после военного путча в Зимбабве

    Мугабе впервые показался на публике после военного путча в Зимбабве

    Мугабе впервые показался на публике после военного путча в Зимбабве
  • Фото: Associated Press © 2017, Ben Curtis

    • Роберт Мугабе посетил церемонию вручения дипломов в столице Хараре.

    Мугабе, который, как утверждалось, находится под домашним арестом, приехал в Открытый университет Зимбабве, ректором которого он является. Вместе с собравшимися президент Зимбабве спел гимн, после чего объявил церемонию вручения дипломов открытой.

    Как сообщает Al Jazeera, толпа приветствовала Мугабе, который управляет страной уже 37 лет, радостными криками.

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    Напомним, 14 ноября на улицах Хараре появились военные и бронетехника, армия взяла под контроль государственные телеканалы и заблокировала правительственные здания. При этом глава ЮАР Джейкоб Зума утверждал, что 93-летний Мугабе находится под домашним арестом, а председатель Африканского союза Альфа Конде заявлял, что в Зимбабве произошел военный переворот.

    Впрочем, военные опровергли слухи о госперевороте и заверили, что президенту и его семье ничего не угрожает. Они просто находятся под охраной. По некоторым данным, Мугабе уже согласился покинуть свой пост.

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