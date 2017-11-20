Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Военные обсудили с Мугабе будущее Зимбабве

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    Военные обсудили с Мугабе будущее Зимбабве

    Военные обсудили с Мугабе будущее Зимбабве

    Главнокомандующий армией Зимбабве Константино Чивенга сообщил, что им удалось согласовать с президентом Мугабе «дорожную карту» по будущему страны.

    Он рассказал, что бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, из-за отставки которого начался политический кризис, в ближайшее время вернется в Зимбабве и проведет встречу с Мугабе, сообщает телеканал Sky News.

    Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.

    Сегодня стало известно, что правящая партия Зимбабве подготовила резолюцию об импичменте президента Мугабе.

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