Военные обсудили с Мугабе будущее Зимбабве

Главнокомандующий армией Зимбабве Константино Чивенга сообщил, что им удалось согласовать с президентом Мугабе «дорожную карту» по будущему страны.
Он рассказал, что бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, из-за отставки которого начался политический кризис, в ближайшее время вернется в Зимбабве и проведет встречу с Мугабе, сообщает телеканал Sky News.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.
Сегодня стало известно, что правящая партия Зимбабве подготовила резолюцию об импичменте президента Мугабе.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.
Сегодня стало известно, что правящая партия Зимбабве подготовила резолюцию об импичменте президента Мугабе.
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