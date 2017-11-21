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    Президент Зимбабве Мугабе подал в отставку

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    Президент Зимбабве Мугабе подал в отставку

    Президент Зимбабве Мугабе подал в отставку

    Президент Зимбабве Мугабе подал в отставку
  • Фото: Associated Press © 2017, Aaron Ufumeli

    • В Зимбабве парламент принял решение об импичменте президенту Роберту Мугабе. После этого он подал в отставку.

    Парламент Зимбабве проголосовал за импичмент Роберту Мугабе. Об этом сообщила правящая партия в своем Twitter. После этого 93-летний политик подал в отставку.




    Спикер парламента Якоб Муденда заявил, что получил письмо от Роберта Мугабе, в котором президент заявил о желании сложить полномочия, передает Reuters.

    Из заявления Роберта Мугабе    : «Я, Роберт Габриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве, решение об этом вступает в силу немедленно».

    На прошлой неделе правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ (ZANU PF) выдвинула Роберту Мугабе ультиматум, потребовав уйти с поста. Перед этим он был взят под домашний арест. В воскресенье президент обратился к народу в телеэфире, но не сделал заявления о сложении полномочий. Кроме того, он заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре, хотя ЦК партии отстранил его от должности первого секретаря.

    В итоге «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНУ-ПФ) постановил начать процедуру импичмента в парламенте. Ранее сообщалось, что военные согласовали «дорожную карту» с президентом по будущему страны.

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