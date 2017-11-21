Президент Зимбабве Мугабе подал в отставку

В Зимбабве парламент принял решение об импичменте президенту Роберту Мугабе. После этого он подал в отставку.
Парламент Зимбабве проголосовал за импичмент Роберту Мугабе. Об этом сообщила правящая партия в своем Twitter. После этого 93-летний политик подал в отставку.
Спикер парламента Якоб Муденда заявил, что получил письмо от Роберта Мугабе, в котором президент заявил о желании сложить полномочия, передает Reuters.
Из заявления Роберта Мугабе: «Я, Роберт Габриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве, решение об этом вступает в силу немедленно».
На прошлой неделе правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ (ZANU PF) выдвинула Роберту Мугабе ультиматум, потребовав уйти с поста. Перед этим он был взят под домашний арест. В воскресенье президент обратился к народу в телеэфире, но не сделал заявления о сложении полномочий. Кроме того, он заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре, хотя ЦК партии отстранил его от должности первого секретаря.
В итоге «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНУ-ПФ) постановил начать процедуру импичмента в парламенте. Ранее сообщалось, что военные согласовали «дорожную карту» с президентом по будущему страны.
Parliament resolved. Mugabe gone, he has about 24 hours left. pic.twitter.com/Pofg2KzVZV— ZANU PF (@zanu_pf) 21 ноября 2017 г.
Спикер парламента Якоб Муденда заявил, что получил письмо от Роберта Мугабе, в котором президент заявил о желании сложить полномочия, передает Reuters.
Из заявления Роберта Мугабе: «Я, Роберт Габриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве, решение об этом вступает в силу немедленно».
На прошлой неделе правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ (ZANU PF) выдвинула Роберту Мугабе ультиматум, потребовав уйти с поста. Перед этим он был взят под домашний арест. В воскресенье президент обратился к народу в телеэфире, но не сделал заявления о сложении полномочий. Кроме того, он заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре, хотя ЦК партии отстранил его от должности первого секретаря.
В итоге «Зимбабвийский африканский национальный союз» (ЗАНУ-ПФ) постановил начать процедуру импичмента в парламенте. Ранее сообщалось, что военные согласовали «дорожную карту» с президентом по будущему страны.
Комментарии