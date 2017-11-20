Меркель и Штайнмайер обсудили пути выхода из беспрецедентного политического кризиса

В Германии разразился политический кризис, которого страна не знала много лет. Ангеле Меркель и ее блоку не удалось сформировать правящую коалицию: переговоры с либеральной Свободной демократической партией и «зелеными» провалились. Теперь есть три варианта развития событий — новые переговоры, так называемое правительство меньшинства или досрочные выборы, которые могут стоить Меркель места канцлера.
Все политические карты смешало участие в переговорах «зеленых». Они начали ставить условие за условием и по климату — четко определить сроки, когда энергетика страны откажется от угля, и по беженцам — самой больной теме. «Зеленые» не только выступают против установления предельного уровня ежегодной численности прибывающих беженцев, но и настаивают на допуске в страну членов их семей, то есть сотен тысяч человек. Всего спорных нерешенных вопросов насчитывается порядка 200.
Лидер свободных демократов Кристиан Линднер, видя, как христианские партии делают уступку за уступкой «зеленым», объявил о выходе из переговоров, то есть о провале планов коалиции «Ямайка».
Кристиан Линдер: «Вместо продвижения вперед мы получили возврат на исходные позиции, и уже достигнутые компромиссы вновь поставлены под вопрос. Мы не станем разочаровывать наших избирателей участием в правительстве, в политике которого мы сомневаемся. Лучше не править, чем править неправильно».
Ангела Меркель: «Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. С нашей точки зрения, мы достигли многого, что могло бы укрепить стабильность нашей страны. Но мы должны оперировать фактами, а факт заключается в том, что мы не смогли довести переговоры до успешного завершения».
Ничего подобного в новейшей истории ФРГ не было. Сейчас теоретически есть три возможных сценария дальнейшего развития событий.
Первый — если социал-демократы во главе с Мартином Шульцем поменяют свое намерение оставаться в оппозиции и снова пойдут на коалицию с партией Меркель.
Второй вариант — правительство парламентского меньшинства. То есть бундестаг в три этапа простым большинством избирает Меркель канцлером и она продолжает возглавлять очень неустойчивое правительство, находясь постоянно под угрозой провала ее политических решений в парламенте.
Третий путь — новые выборы весной будущего года. До тех пор старое христианско-социал-демократическое правительство и канцлер Меркель будут продолжать исполнять свои обязанности. Но не факт, что там не повторятся те же результаты.
Все теперь зависит от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Именно он по конституции принимает решение о путях выхода из кризиса. Штайнмайер и Меркель встретились сегодня в полдень, отложив все свои дела, затем президент намерен провести переговоры с каждой из партий.
Многие полагают, что от этого кризиса выиграет только популистская националистическая партия «Альтернатива для Германии».
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Лидер свободных демократов Кристиан Линднер, видя, как христианские партии делают уступку за уступкой «зеленым», объявил о выходе из переговоров, то есть о провале планов коалиции «Ямайка».
Кристиан Линдер: «Вместо продвижения вперед мы получили возврат на исходные позиции, и уже достигнутые компромиссы вновь поставлены под вопрос. Мы не станем разочаровывать наших избирателей участием в правительстве, в политике которого мы сомневаемся. Лучше не править, чем править неправильно».
Ангела Меркель: «Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. С нашей точки зрения, мы достигли многого, что могло бы укрепить стабильность нашей страны. Но мы должны оперировать фактами, а факт заключается в том, что мы не смогли довести переговоры до успешного завершения».
Ничего подобного в новейшей истории ФРГ не было. Сейчас теоретически есть три возможных сценария дальнейшего развития событий.
Первый — если социал-демократы во главе с Мартином Шульцем поменяют свое намерение оставаться в оппозиции и снова пойдут на коалицию с партией Меркель.
Второй вариант — правительство парламентского меньшинства. То есть бундестаг в три этапа простым большинством избирает Меркель канцлером и она продолжает возглавлять очень неустойчивое правительство, находясь постоянно под угрозой провала ее политических решений в парламенте.
Третий путь — новые выборы весной будущего года. До тех пор старое христианско-социал-демократическое правительство и канцлер Меркель будут продолжать исполнять свои обязанности. Но не факт, что там не повторятся те же результаты.
Все теперь зависит от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Именно он по конституции принимает решение о путях выхода из кризиса. Штайнмайер и Меркель встретились сегодня в полдень, отложив все свои дела, затем президент намерен провести переговоры с каждой из партий.
Многие полагают, что от этого кризиса выиграет только популистская националистическая партия «Альтернатива для Германии».
Подробности — в видеоматериале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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