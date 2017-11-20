Меркель признала провал переговоров о создании правящей коалиции

Германия спустя два месяца после выборов остается без правительства. Переговоры о создании правящей коалиции между консерваторами, свободными демократами и «зелеными» провалились.
Как рассказала канцлер Ангела Меркель, камнем преткновения стала миграционная политика. Речь идет о воссоединении семей беженцев. Против выступили «зеленые» и представители Христианско-социального союза Баварии. А лидер свободных демократов заявил, что у его партии — свое видение процесса модернизации страны.
Прекращение переговоров по формированию нового кабинета министров стало серьезным поражением для Меркель. По оценкам политологов, единственная возможность создать правительство — это досрочные парламентские выборы. Объявить их может президент страны.
Другой вариант — формирование так называемого правительства меньшинства. В этом случае ни канцлер, ни министры не смогут проводить полноценную экономическую политику. Ранее Меркель заявляла, что такой расклад ее не устраивает, и она готова к продолжению переговоров. Вопрос только, с кем их теперь вести. Также не понятно, кто в этом случае станет федеральным канцлером. По конституции, у депутатов бундестага есть две недели на его избрание. Главой правительства может стать либо лидер победившей партии, то есть Меркель, либо депутат, набравший больше всех голосов на выборах.
Прекращение переговоров по формированию нового кабинета министров стало серьезным поражением для Меркель. По оценкам политологов, единственная возможность создать правительство — это досрочные парламентские выборы. Объявить их может президент страны.
Другой вариант — формирование так называемого правительства меньшинства. В этом случае ни канцлер, ни министры не смогут проводить полноценную экономическую политику. Ранее Меркель заявляла, что такой расклад ее не устраивает, и она готова к продолжению переговоров. Вопрос только, с кем их теперь вести. Также не понятно, кто в этом случае станет федеральным канцлером. По конституции, у депутатов бундестага есть две недели на его избрание. Главой правительства может стать либо лидер победившей партии, то есть Меркель, либо депутат, набравший больше всех голосов на выборах.
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