Немецкие либералы вышли из переговоров по формированию правительства

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил о невозможности достичь компромисса с консерваторами Ангелы Меркель и партией «Зеленых» по формированию правящей коалиции.
Немецкие либералы приняли решение покинуть переговоры, сообщает Spiegel.
Кристиан Линднер, глава Свободной демократической партии: «Мы были бы вынуждены отказаться от наших принципов и от того, что мы отстаивали. Лучше не править, чем править неправильно».
Он отметил, что у партий нет общего видения развития страны.
Кристиан Линднер: «Мы не знаем, с какими вызовами предстоит столкнуться Германии и Европе, но если мы не можем определить позиции по очевидным вопросам, то что говорить о будущем».
Ранее Ангела Меркель объявила о начале переговоров с партией «Зеленых» и Свободной демократической партией о формировании правящей коалиции «Ямайка».
Кристиан Линднер, глава Свободной демократической партии: «Мы были бы вынуждены отказаться от наших принципов и от того, что мы отстаивали. Лучше не править, чем править неправильно».
Он отметил, что у партий нет общего видения развития страны.
Кристиан Линднер: «Мы не знаем, с какими вызовами предстоит столкнуться Германии и Европе, но если мы не можем определить позиции по очевидным вопросам, то что говорить о будущем».
Ранее Ангела Меркель объявила о начале переговоров с партией «Зеленых» и Свободной демократической партией о формировании правящей коалиции «Ямайка».
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