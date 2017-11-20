Поедем, поедим!
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Поедем, поедим!

    Немецкие либералы вышли из переговоров по формированию правительства

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    • Фото: Reuters © 2017, Hannibal Hanschke
    Немецкие либералы вышли из переговоров по формированию правительства

    Немецкие либералы вышли из переговоров по формированию правительства

    Немецкие либералы вышли из переговоров по формированию правительства
  • Фото: Reuters © 2017, Hannibal Hanschke

    • Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил о невозможности достичь компромисса с консерваторами Ангелы Меркель и партией «Зеленых» по формированию правящей коалиции.

    Немецкие либералы приняли решение покинуть переговоры, сообщает Spiegel.

    Кристиан Линднер, глава Свободной демократической партии: «Мы были бы вынуждены отказаться от наших принципов и от того, что мы отстаивали. Лучше не править, чем править неправильно».

    Он отметил, что у партий нет общего видения развития страны.

    Кристиан Линднер: «Мы не знаем, с какими вызовами предстоит столкнуться Германии и Европе, но если мы не можем определить позиции по очевидным вопросам, то что говорить о будущем».

    Ранее Ангела Меркель объявила о начале переговоров с партией «Зеленых» и Свободной демократической партией о формировании правящей коалиции «Ямайка».

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