Есть два варианта: Меркель раскрыла планы на формирование коалиции

Ангела Меркель, лидер победившего на выборах в бундестаг
Христианско-демократического союза, считает возможным формирование коалиции с «Зелеными» и Свободной демократической партией.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Германия должна иметь правительство, поэтому я рада, что как минимум два варианта есть».
Об этом канцлер Германии заявила в эфире телеканала ARD.
Лидер СДПГ Мартин Шульц ранее заявил, что его партия намерена уйти в оппозицию. Меркель прокомментировала эти слова.
Ангела Меркель: «Я услышала заявление СДПГ, что они не готовы к переговорам, но мы можем это завтра еще обсудить».
В ситуации, когда СДПГ уходит в оппозицию, остается лишь один вариант формирования правящей коалиции. Возможный союз возможный союз партийного блока ХДС/ХСС, «Зеленых» и Свободной демократичной партии Германии окрестили «Ямайка» по цветам флага этого островного государства. Эксперты предполагают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым из-за разногласий между входящими в «Ямайку» партиями по ключевым вопросам.
Ранее канцлер ФРГ, комментируя данные экзитполов, отметила, что ожидала немного лучшего результата, подчеркнув, что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте. А приход в парламент правой партии «Альтернативы для Германии» (AfD) канцлер назвала «вызовом» и заявила о намерении вернуть избирателей, которые ушли к правым.
Напомним, по данным экзитполов, по результатам прошедших сегодня в Германии парламентских выборов ни одна из партий не набрала большинства, необходимого для формирования правительства. Лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель (32,5%), СДПГ набирает 20%, «Альтернатива для Германии» — 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, «Зеленые» — 9,5%, а «Левые» — 9%.
Об этом канцлер Германии заявила в эфире телеканала ARD.
Лидер СДПГ Мартин Шульц ранее заявил, что его партия намерена уйти в оппозицию. Меркель прокомментировала эти слова.
Ангела Меркель: «Я услышала заявление СДПГ, что они не готовы к переговорам, но мы можем это завтра еще обсудить».
В ситуации, когда СДПГ уходит в оппозицию, остается лишь один вариант формирования правящей коалиции. Возможный союз возможный союз партийного блока ХДС/ХСС, «Зеленых» и Свободной демократичной партии Германии окрестили «Ямайка» по цветам флага этого островного государства. Эксперты предполагают, что такое правительство может быть крайне неустойчивым из-за разногласий между входящими в «Ямайку» партиями по ключевым вопросам.
Ранее канцлер ФРГ, комментируя данные экзитполов, отметила, что ожидала немного лучшего результата, подчеркнув, что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте. А приход в парламент правой партии «Альтернативы для Германии» (AfD) канцлер назвала «вызовом» и заявила о намерении вернуть избирателей, которые ушли к правым.
Напомним, по данным экзитполов, по результатам прошедших сегодня в Германии парламентских выборов ни одна из партий не набрала большинства, необходимого для формирования правительства. Лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель (32,5%), СДПГ набирает 20%, «Альтернатива для Германии» — 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, «Зеленые» — 9,5%, а «Левые» — 9%.
Комментарии