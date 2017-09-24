«Политическое землетрясение»: правые заявили о небывалом успехе на выборах в Германии

Ангела Меркель заявила о намерении формировать правительство по итогам парламентских выборов, а правые из «Альтернативы для Германии» пообещали «начать охоту» на канцлера.
Канцлер ФРГ, комментируя данные экзитполов, отметила, что ожидала немного лучшего результата, подчеркнув, что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача — сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может. Конечно, мы надеялись на лучший результат, это совершенно ясно».
При этом Меркель не стала называть возможных партнеров по коалиции для ХДС/ХСС. Канцлер заявила, что сначала намерена провести переговоры с представителями других партий, передает ТАСС.
Также Меркель назвала вызовом приход в парламент правой партии «Альтернативы для Германии» (AfD). По словам канцлера, теперь союз ХДС/ХСС должен вернуть избирателей, которые ушли к правым.
Между тем в AfD уже заговорили об «охоте на Меркель» и «политическом землетрясении».
Александер Гауланд, лидер партии «Альтернатива для Германии»: «Поскольку мы, по всей видимости, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, и правительству, каким бы оно не было, стоит готовиться! Мы начнем на него охоту! Мы начнем на Меркель охоту! И вернем наш народ себе».
Фрауке Петри, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии»: «Невозможное стало возможным. Германия переживает небывалое политическое землетрясение. Так приступим же к делу».
А сопредседатель AfD Йорг Мойтен отметил, что его партия, выступающая за ужесточение миграционной политики и отказ от евро, втрое увеличила число голосов и станет оппозицией в Бундестаге. «Альтернатива для Германии» участвует в парламентских выборах Германии во второй раз, в 2013 году партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,7%.
В свою очередь лидер Социал-демократический партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц признал поражение на выборах, назвав исход голосования «горьким днем для немецкой социал-демократии». А представители «Зеленых» заявили, что готовы вести c ХДС/ХСС переговоры о правительственной коалиции и ждут предложений от Меркель, сообщает Deutsche Welle.
Напомним, по данным экзитполов, ни одна из партий по результатам прошедших сегодня в Германии парламентских выборов не набрала большинства, необходимого для формирования правительства. Лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель (32,5%), СДПГ набирает 20%, «Альтернатива для Германии» — 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, «Зеленые» — 9,5%, а «Левые» — 9%.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача — сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может. Конечно, мы надеялись на лучший результат, это совершенно ясно».
При этом Меркель не стала называть возможных партнеров по коалиции для ХДС/ХСС. Канцлер заявила, что сначала намерена провести переговоры с представителями других партий, передает ТАСС.
Также Меркель назвала вызовом приход в парламент правой партии «Альтернативы для Германии» (AfD). По словам канцлера, теперь союз ХДС/ХСС должен вернуть избирателей, которые ушли к правым.
Между тем в AfD уже заговорили об «охоте на Меркель» и «политическом землетрясении».
Александер Гауланд, лидер партии «Альтернатива для Германии»: «Поскольку мы, по всей видимости, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, и правительству, каким бы оно не было, стоит готовиться! Мы начнем на него охоту! Мы начнем на Меркель охоту! И вернем наш народ себе».
Фрауке Петри, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии»: «Невозможное стало возможным. Германия переживает небывалое политическое землетрясение. Так приступим же к делу».
Das Unmögliche ist wahr geworden:— Frauke Petry (@FraukePetry) 24 сентября 2017 г.
🇩🇪 erlebt ein unvegleichliches politisches Erdbeben.
Packen wir es an!#TrauDichDeutschland #AfD #Btw17 *
А сопредседатель AfD Йорг Мойтен отметил, что его партия, выступающая за ужесточение миграционной политики и отказ от евро, втрое увеличила число голосов и станет оппозицией в Бундестаге. «Альтернатива для Германии» участвует в парламентских выборах Германии во второй раз, в 2013 году партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,7%.
В свою очередь лидер Социал-демократический партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц признал поражение на выборах, назвав исход голосования «горьким днем для немецкой социал-демократии». А представители «Зеленых» заявили, что готовы вести c ХДС/ХСС переговоры о правительственной коалиции и ждут предложений от Меркель, сообщает Deutsche Welle.
Напомним, по данным экзитполов, ни одна из партий по результатам прошедших сегодня в Германии парламентских выборов не набрала большинства, необходимого для формирования правительства. Лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель (32,5%), СДПГ набирает 20%, «Альтернатива для Германии» — 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, «Зеленые» — 9,5%, а «Левые» — 9%.
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