Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись

    «Политическое землетрясение»: правые заявили о небывалом успехе на выборах в Германии

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Kai Pfaffenbach
    «Политическое землетрясение»: правые заявили о небывалом успехе на выборах в Германии

    «Политическое землетрясение»: правые заявили о небывалом успехе на выборах в Германии

    «Политическое землетрясение»: правые заявили о небывалом успехе на выборах в Германии
  • Фото: Reuters © 2017, Kai Pfaffenbach

    • Ангела Меркель заявила о намерении формировать правительство по итогам парламентских выборов, а правые из «Альтернативы для Германии» пообещали «начать охоту» на канцлера.

    Канцлер ФРГ, комментируя данные экзитполов, отметила, что ожидала немного лучшего результата, подчеркнув, что альянс ХДС/ХСС остался самой сильной партией в парламенте.

    Ангела Меркель, канцлер ФРГ: «Мы сильнейшая партия — ХДС/ХСС, наша задача — сформировать правительство, и против нас правительство сформировано быть не может. Конечно, мы надеялись на лучший результат, это совершенно ясно».

    При этом Меркель не стала называть возможных партнеров по коалиции для ХДС/ХСС. Канцлер заявила, что сначала намерена провести переговоры с представителями других партий, передает ТАСС.

    Также Меркель назвала вызовом приход в парламент правой партии «Альтернативы для Германии» (AfD). По словам канцлера, теперь союз ХДС/ХСС должен вернуть избирателей, которые ушли к правым.

    Между тем в AfD уже заговорили об «охоте на Меркель» и «политическом землетрясении».

    Александер Гауланд, лидер партии «Альтернатива для Германии»: «Поскольку мы, по всей видимости, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, и правительству, каким бы оно не было, стоит готовиться! Мы начнем на него охоту! Мы начнем на Меркель охоту! И вернем наш народ себе».

    Фрауке Петри, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии»: «Невозможное стало возможным. Германия переживает небывалое политическое землетрясение. Так приступим же к делу».



    А сопредседатель AfD Йорг Мойтен отметил, что его партия, выступающая за ужесточение миграционной политики и отказ от евро, втрое увеличила число голосов и станет оппозицией в Бундестаге. «Альтернатива для Германии» участвует в парламентских выборах Германии во второй раз, в 2013 году партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 4,7%.

    В свою очередь лидер Социал-демократический партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц признал поражение на выборах, назвав исход голосования «горьким днем для немецкой социал-демократии». А представители «Зеленых» заявили, что готовы вести c ХДС/ХСС переговоры о правительственной коалиции и ждут предложений от Меркель, сообщает Deutsche Welle.

    смотретьГермания выбирает парламент: немцы спешат на участки для голосования
    Германия выбирает парламент: немцы спешат на участки для голосования
    Напомним, по данным экзитполов, ни одна из партий по результатам прошедших сегодня в Германии парламентских выборов не набрала большинства, необходимого для формирования правительства. Лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель (32,5%), СДПГ набирает 20%, «Альтернатива для Германии» — 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, «Зеленые» — 9,5%, а «Левые» — 9%.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru