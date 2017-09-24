Экзитполы показывают победу Ангелы Меркель на выборах в Германии

Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель набирает 35,5% голосов избирателей на выборах в немецкий бундестаг. Об этом свидетельствуют данные опроса.
Ни одна из партий на выборах в парламент Германии не набрала большинства, необходимого для формирования правительства. По данным экзитполов, лидирует партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель (32,5%), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем набирает 20%, «Альтернатива для Германии» — 13,5% , Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,5%, «Зеленые» — 9,5%, «Левые» — 9%.
Окончательные результаты выборов будут известны ближе к утру понедельника 25 сентября, результаты опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии.
В Федеральной избирательной комиссии отмечают высокую явку избирателей: она составила 75% — выше, чем четыре года назад, тогда данный показатель был на уровне 71,5%.
Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными, передает РИА Новости.
Окончательные результаты выборов будут известны ближе к утру понедельника 25 сентября, результаты опубликует сайт Федерального избирательного комитета Германии.
В Федеральной избирательной комиссии отмечают высокую явку избирателей: она составила 75% — выше, чем четыре года назад, тогда данный показатель был на уровне 71,5%.
Не позднее чем через 30 дней после выборов должно пройти первое организационное заседание парламента нового созыва, тем самым окончательные результаты выборов будут считаться утвержденными, передает РИА Новости.
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