Меркель призвали уйти в отставку с поста канцлера

«Альтернатива для Германии» призывает Ангелу Меркель покинуть пост канцлера ФРГ.
Переговоры о создании правящей коалиции в Германии провалились. После этого сопредседатель «Альтернативы для Германии» Александр Гауланд призвал Ангелу Меркель уйти с поста канцлера, пишет издание Focus Online.
Александр Гауланд: «Госпожа Меркель провалилась, и пришло время ей покинуть пост канцлера».
Сама Меркель в свою очередь заявила, что сообщит президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру о провале попыток формирования коалиции. Сообщалось, что камнем преткновения стала миграционная политика, в частности, вопрос о воссоединении семей беженцев.
Александр Гауланд: «Госпожа Меркель провалилась, и пришло время ей покинуть пост канцлера».
Сама Меркель в свою очередь заявила, что сообщит президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру о провале попыток формирования коалиции. Сообщалось, что камнем преткновения стала миграционная политика, в частности, вопрос о воссоединении семей беженцев.
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