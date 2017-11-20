Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Меркель призвали уйти в отставку с поста канцлера

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий
    Меркель призвали уйти в отставку с поста канцлера

    Меркель призвали уйти в отставку с поста канцлера

    Меркель призвали уйти в отставку с поста канцлера
  • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

    • «Альтернатива для Германии» призывает Ангелу Меркель покинуть пост канцлера ФРГ.

    Переговоры о создании правящей коалиции в Германии провалились. После этого сопредседатель «Альтернативы для Германии» Александр Гауланд призвал Ангелу Меркель уйти с поста канцлера, пишет издание Focus Online.

    Александр Гауланд: «Госпожа Меркель провалилась, и пришло время ей покинуть пост канцлера».

    смотретьМеркель признала провал переговоров о создании правящей коалиции
    Меркель признала провал переговоров о создании правящей коалиции
    Сама Меркель в свою очередь заявила, что сообщит президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру о провале попыток формирования коалиции. Сообщалось, что камнем преткновения стала миграционная политика, в частности, вопрос о воссоединении семей беженцев.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru