Украина сеет раздор в программе ЕС «Восточное партнерство»

Участники программы Евросоюза «Восточное партнерство» — Грузия, Азербайджан, Молдавия — с тревогой наблюдают за конфликтом Украины и Польши
из-за Бандеры и его команды. На Украине они герои, для поляков — авторы геноцида.
Рассмотрение вопроса перенесли на период после саммита, но в Польшу уже не пускают украинцев из некоего черного списка. Далее последовало заявление президента Венгрии: дескать, мы больше всех ратовали за вас в Европе, а ваши националисты срывают в Закарпатье венгерские флаги, ваш закон об образовании направлен против наших сородичей, у вас на улицах — националисты-уголовники, примите меры. И из молчания Киева венгры делают свой вывод: «Восточное партнерство» себя исчерпало, давайте закроем тему.
При этом в финальной декларации по «Восточному партнерству» Украина требует, чтобы ее европейские устремления были прописаны отдельной строкой.
И уже насупились грузины: мы-то так себя не ведем, мы-то у Киева требуем выдачи Саакашвили, нас тоже не слушают, а за что нас наказывать отлучением от Европы?
Европейцы понимают: что-то пошло не так, но еще не все потеряно. В Евросоюзе знают: Британия уходит, а вместе с ней — деньги, которые нужны «Восточному партнерству». В Евросоюзе напрягаются, когда получают отчеты своих аналитиков: из-за восточных стран ЕС грозит развал, они все строят что-то свое, мало похожее на пристройку к европейскому дому.
Отдельный вопрос — Белоруссия и то, с чем она в реальности едет на саммит «Восточного партнерства». Причем приглашение принял сам Александр Лукашенко.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели».
При этом в финальной декларации по «Восточному партнерству» Украина требует, чтобы ее европейские устремления были прописаны отдельной строкой.
И уже насупились грузины: мы-то так себя не ведем, мы-то у Киева требуем выдачи Саакашвили, нас тоже не слушают, а за что нас наказывать отлучением от Европы?
Европейцы понимают: что-то пошло не так, но еще не все потеряно. В Евросоюзе знают: Британия уходит, а вместе с ней — деньги, которые нужны «Восточному партнерству». В Евросоюзе напрягаются, когда получают отчеты своих аналитиков: из-за восточных стран ЕС грозит развал, они все строят что-то свое, мало похожее на пристройку к европейскому дому.
Отдельный вопрос — Белоруссия и то, с чем она в реальности едет на саммит «Восточного партнерства». Причем приглашение принял сам Александр Лукашенко.
Подробности — в сюжете программы «Итоги недели».
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