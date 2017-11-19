Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Украина сеет раздор в программе ЕС «Восточное партнерство». Азербайджан, Белоруссия, Венгрия, Грузия, Европейский союз, Польша, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраина сеет раздор в программе ЕС «Восточное партнерство»

    Украина сеет раздор в программе ЕС «Восточное партнерство»

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    Украина сеет раздор в программе ЕС «Восточное партнерство»

    Украина сеет раздор в программе ЕС «Восточное партнерство»

    Украина сеет раздор в программе ЕС «Восточное партнерство»

      Участники программы Евросоюза «Восточное партнерство» — Грузия, Азербайджан, Молдавия — с тревогой наблюдают за конфликтом Украины и Польши из-за Бандеры и его команды. На Украине они герои, для поляков — авторы геноцида.

      Рассмотрение вопроса перенесли на период после саммита, но в Польшу уже не пускают украинцев из некоего черного списка. Далее последовало заявление президента Венгрии: дескать, мы больше всех ратовали за вас в Европе, а ваши националисты срывают в Закарпатье венгерские флаги, ваш закон об образовании направлен против наших сородичей, у вас на улицах — националисты-уголовники, примите меры. И из молчания Киева венгры делают свой вывод: «Восточное партнерство» себя исчерпало, давайте закроем тему.

      При этом в финальной декларации по «Восточному партнерству» Украина требует, чтобы ее европейские устремления были прописаны отдельной строкой.

      И уже насупились грузины: мы-то так себя не ведем, мы-то у Киева требуем выдачи Саакашвили, нас тоже не слушают, а за что нас наказывать отлучением от Европы?

      Европейцы понимают: что-то пошло не так, но еще не все потеряно. В Евросоюзе знают: Британия уходит, а вместе с ней — деньги, которые нужны «Восточному партнерству». В Евросоюзе напрягаются, когда получают отчеты своих аналитиков: из-за восточных стран ЕС грозит развал, они все строят что-то свое, мало похожее на пристройку к европейскому дому.

      Отдельный вопрос — Белоруссия и то, с чем она в реальности едет на саммит «Восточного партнерства». Причем приглашение принял сам Александр Лукашенко.

      Подробности — в сюжете программы «Итоги недели».

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