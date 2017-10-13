Киев внес изменения в скандальный закон об образовании

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в новом законе об образовании сделано исключение для языков ЕС.
Украина внесла изменения в скандальный закон об образовании. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин после встречи с румынским коллегой в Бухаресте, сообщает издание Depo.ua. По словам Климкина, на Украине можно будет учиться в школе на другом языке, если этот язык входит в число официальных языков Евросоюза.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Идея этого закона в том, чтобы выстроить возможность обучения дополнительно ряда предметов на украинском. Каким образом это будет осуществляться? Для этого, конечно, нужен механизм имплементации закона. Уже на сегодня в законе мы сделали исключение для языков Европейского Союза. Предметы могут также изучаться на языках ЕС. Это четко прописано в образовательном законе».
Напомним, накануне Украине было рекомендовано внести изменения в закон об образовании. ПАСЕ подавляющим большинством приняла жесткую резолюцию, осуждающую действия украинских властей. В ходе дебатов евродепутаты выразили обеспокоенность тем, что в законе не учитываются в должной мере интересы представителей национальных меньшинств и ущемляются их права на получение образования на родных языках. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил, что Будапешт намерен добиваться экономических санкций в отношении Киева.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Идея этого закона в том, чтобы выстроить возможность обучения дополнительно ряда предметов на украинском. Каким образом это будет осуществляться? Для этого, конечно, нужен механизм имплементации закона. Уже на сегодня в законе мы сделали исключение для языков Европейского Союза. Предметы могут также изучаться на языках ЕС. Это четко прописано в образовательном законе».
Напомним, накануне Украине было рекомендовано внести изменения в закон об образовании. ПАСЕ подавляющим большинством приняла жесткую резолюцию, осуждающую действия украинских властей. В ходе дебатов евродепутаты выразили обеспокоенность тем, что в законе не учитываются в должной мере интересы представителей национальных меньшинств и ущемляются их права на получение образования на родных языках. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил, что Будапешт намерен добиваться экономических санкций в отношении Киева.
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