ПАСЕ потребовала от Украины изменить закон об образовании

Евродепутаты заявили, что новый украинский закон об образовании нарушает ряд европейских норм.
Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала от Украины изменить недавно принятый закон об образовании. Он предусматривает, что обучение в средних школах страны будет вестись только на украинском языке.
Для агитации и пропаганды в Страсбург специально приезжала министр образования Украины Лилия Гриневич, но венгерские парламентарии отказались от встречи с ней. Президент Порошенко накануне безуспешно пытался убедить парламентариев, что новый закон об образовании — европейский документ, не нарушающий прав национальных меньшинств.
В результате ПАСЕ впервые с 2014 года подавляющим большинством приняла жесткую резолюцию, осуждающую действия украинских властей. В ходе дебатов евродепутаты выразили обеспокоенность тем, что в законе не учитываются в должной мере интересы представителей национальных меньшинств и ущемляются их права на получение образования на родных языках.
Титус Корлэцян, депутат Европарламента от Румынии: «Европейская хартия о языках меньшинств обязательна к исполнению. Сейчас эти европейские ценности в Киеве будут нарушены. А Украина доходит до того, что обвиняет целые страны в том, что они агенты Путина».
Влад Батрынча, депутат парламента Молдавии: «Украина, которая говорит именно о европейских нормах и принципах, поступает, как будто у них перед глазами меню в ресторане. То есть какие-то нормы они заказывают и потребляют, а какие-то — делают вид, что просто не замечают».
Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что цель закона — дать возможность всем школьникам хорошо знать украинский язык, без которого они не смогут поступить в вузы. Румынские парламентарии парировали, что для этого нужно повышать уровень преподавания украинского языка.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Глускера.
Для агитации и пропаганды в Страсбург специально приезжала министр образования Украины Лилия Гриневич, но венгерские парламентарии отказались от встречи с ней. Президент Порошенко накануне безуспешно пытался убедить парламентариев, что новый закон об образовании — европейский документ, не нарушающий прав национальных меньшинств.
В результате ПАСЕ впервые с 2014 года подавляющим большинством приняла жесткую резолюцию, осуждающую действия украинских властей. В ходе дебатов евродепутаты выразили обеспокоенность тем, что в законе не учитываются в должной мере интересы представителей национальных меньшинств и ущемляются их права на получение образования на родных языках.
Титус Корлэцян, депутат Европарламента от Румынии: «Европейская хартия о языках меньшинств обязательна к исполнению. Сейчас эти европейские ценности в Киеве будут нарушены. А Украина доходит до того, что обвиняет целые страны в том, что они агенты Путина».
Влад Батрынча, депутат парламента Молдавии: «Украина, которая говорит именно о европейских нормах и принципах, поступает, как будто у них перед глазами меню в ресторане. То есть какие-то нормы они заказывают и потребляют, а какие-то — делают вид, что просто не замечают».
Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что цель закона — дать возможность всем школьникам хорошо знать украинский язык, без которого они не смогут поступить в вузы. Румынские парламентарии парировали, что для этого нужно повышать уровень преподавания украинского языка.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вадима Глускера.
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