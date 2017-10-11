Венгрия пригрозила Украине санкциями из-за нового закона об образовании

Будапешт потребует ввести экономические санкции в отношении Киева
из-за нового закона об образовании в стране.
Венгрия намерена добиться экономических санкций в отношении Украины, если будет доказано, что новый закон об образовании в стране противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии: «Если Украина не примет необходимые меры, могут вступить в силу санкции, связанные с торговлей, в ассоциации есть соглашение о свободной торговле, которое открыло европейские рынки для Украины. Таким образом, если будет доказано нарушение Соглашения об ассоциации, это может также привести к коммерческим и экономическим санкциям».
Новый украинский закон об образовании, согласно которому преподавание на языках национальных меньшинств будет вестись только в начальной школе, вызвало резкую критику в ряде стран. Ранее власти Венгрии заявили, что не допустят вступления Украины в ЕС и выступили с призывом пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с альянсом.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии: «Если Украина не примет необходимые меры, могут вступить в силу санкции, связанные с торговлей, в ассоциации есть соглашение о свободной торговле, которое открыло европейские рынки для Украины. Таким образом, если будет доказано нарушение Соглашения об ассоциации, это может также привести к коммерческим и экономическим санкциям».
Новый украинский закон об образовании, согласно которому преподавание на языках национальных меньшинств будет вестись только в начальной школе, вызвало резкую критику в ряде стран. Ранее власти Венгрии заявили, что не допустят вступления Украины в ЕС и выступили с призывом пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с альянсом.
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