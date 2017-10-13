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    В Будапеште протестующие потребовали самоопределения для украинских венгров. Будапешт, законодательство, митинги и протесты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Будапеште протестующие потребовали самоопределения для украинских венгров

    В Будапеште протестующие потребовали самоопределения для украинских венгров

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    В Будапеште протестующие потребовали самоопределения для украинских венгров

    В Будапеште протестующие потребовали самоопределения для украинских венгров

    В Будапеште протестующие потребовали самоопределения для украинских венгров

      Сегодня в Будапеште перед зданием украинского посольства проходит акция под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья».

      Киев направил венгерским властям резкую ноту протеста с требованием немедленно остановить провокацию и не допускать подстрекательства к сепаратизму. Однако никто акцию не запрещает. Наоборот, из Будапешта звучат угрозы в адрес Киева: глава венгерского МИД обещает блокировать дальнейшие попытки евроинтеграции Украины.

      Конфликт спровоцирован новым украинским законом об образовании, который предусматривает обучение в средних школах только на государственном языке. А это ущемляет права национальных меньшинств, в том числе венгров, проживающих в Закарпатье. Там немало сел, где говорят только по-венгерски, а в Береговском районе венгры даже составляют большинство населения.

      Сами закарпатские мадьяры добиваются от украинских властей создания территориальной автономии и придания особого статуса венгерскому языку.

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