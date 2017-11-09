Эксперты рассказали, что ждет Украину в случае разрыва отношений с Польшей

По мнению политологов, Украине придется искать общий язык с Польшей и идти на компромисс, хотят того киевские власти или нет. В противном случае им никогда не удастся войти в Евросоюз или НАТО.

Томаш Мацейчук, политолог: «Здесь вопрос диалога, вопрос того, хотят ли украинцы общаться с нами, с поляками, вести диалог. Вопрос захотим ли мы, поляки, пустить Украину в Евросоюз и в НАТО. Польша хочет добиться одного: чтобы Бандера и УПА (Запрещенная в РФ) были признаны преступниками, чтобы Украина принесла извинения за Волынскую резню и отдала полякам церковное имущество во Львове. И я думаю, что если Украина хочет стать частью Евросоюза, частью НАТО, она будет вынуждена идти на компромисс с Варшавой».



При этом эксперты отрицают, что к проблемам в польско-украинских отношениях может иметь какое-либо отношение «рука Кремля». Они напомнили, что МИД Польши неоднократно заявлял, что Украина не сможет попасть в Евросоюз, если не изменит свою позицию по целому ряду вопросов.



Томаш Мацейчук, политолог: «Такая Украина — бандеровская Украина — не сможет попасть ни в Евросоюз, ни в НАТО. И глава МИД Польши господин Ващиковский сказал, что Украина с Бандерой в Европу не войдет. Это официальная позиция Польши, это официальная позиция господина Качинского. И здесь либо украинцы найдут с нами общий язык, либо останутся вне Евросоюза, вне НАТО, вне этого западного мира, к которому они хотели идти».



Напомним, Петр Порошенко сегодня инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории. Напряжение между странами возникло на фоне дискуссий о событиях, известных как «Волынская резня». Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти, а глава МИД страны сообщил, что они намерены запретить въезд в Польшу для лиц, придерживающихся антипольской позиции. Последней каплей для Порошенко стало заявление вице-консула Польши Марека Запура, который назвал Львов польским гордом, который Украина «оккупировала подобным путем, как Крым и Донбасс».



