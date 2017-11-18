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    Крах миллиардера: где скрывается бывший хозяин «Черкизона». Лужков, Москва, Турция, убийства и покушения, экономика и бизнес, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрах миллиардера: где скрывается бывший хозяин «Черкизона»

    Крах миллиардера: где скрывается бывший хозяин «Черкизона»

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    Крах миллиардера: где скрывается бывший хозяин «Черкизона»

    Крах миллиардера: где скрывается бывший хозяин «Черкизона»

    Крах миллиардера: где скрывается бывший хозяин «Черкизона»

      Бывшего хозяина Черкизовского рынка ищут теперь не только кредиторы, но и российские следователи. На этой неделе Исмаилова объявили в международный розыск по обвинению в двойном убийстве.

      На этой неделе в Турции мародеры разграбили оставшийся без присмотра роскошный Mardan Palace — семизвездочный отель российского бизнесмена Тельмана Исмаилова. Судьба отеля, открытого в 2009 году, похожа на жизненные перипетии его бывшего хозяина. Сейчас дворец закрыт, он отобран у владельца кредитором за долг в 200 миллионов долларов.

      Проблемы у сказочно богатого владельца «Черкизона» начались с открытия отеля. В России полным ходом шла олимпийская стройка, а у него личная. Кажется, его главная проблема была в том, что он слишком поздно понял, что нулевые с их показной роскошью закончились.

      Олег Лурье, журналист: «Основные деньги Исмаилов сделал на рынках. На захвате территорий. Рынок — это огромные неучтенные деньги, сопоставимые с оптовой торговлей наркотиками. Деньги, которые невозможно проверить, кто и сколько платит».

      Основой могущества Исмаилова была дружба с Лужковым. Это его и погубит. Через год Лужкову откажут в доверии. Уже через пару лет бизнес Исмаилова потерпит крах. Банковские долги размером в миллионы долларов, арест активов в России вынудят Исмаилова бежать из страны и стать турецким подданным.

      До последнего времени бизнесмен вместе со своим братом Вагифом жил в своей резиденции на территории отеля. Опасаясь, что Турция может выдать их России, оба брата вроде бы перебрались во Францию и теперь там скрываются от российского правосудия.

      смотретьБывший глава Черкизовского рынка заочно арестован по подозрению в организации убийств
      Бывший глава Черкизовского рынка заочно арестован по подозрению в организации убийств
      Знаменитости, называвшие себя друзьями Исмаилова, после предъявленных ему обвинений в заказных убийствах хранят молчание. Сегодня лишь продюсер Иосиф Пригожин открыто говорит, что считает Исмаилова своим другом.

      Иосиф Пригожин: «Он мне не дал ни одного повода не протянуть ему руки».

      А певец Авраам Руссо подозревает Исмаилова в покушении на себя. В 2006 году его машину расстреляли, певец чудом остался жив. Все тогда только и гадали — кому понадобилась жизнь сладкоголосого исполнителя. Неужели эстрадная звезда тоже перешла дорогу хозяину «Черкизона»? Об этом и о том, что сможет удержать певца от кровной мести, он обещает рассказать в эфире НТВ. В понедельник надолго пропавший с экранов певец появится в студии программы «Специальный выпуск». И, возможно, с его помощью мы узнаем о Тельмане Исмаилове больше.

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Симахина.

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